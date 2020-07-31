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Пострадавшую в ДТП в Крыму беременную девушку доставили в Симферополь
Пострадавшую в ДТП в Крыму беременную девушку медики доставили из Белогорской центральной районной больницы в перинатальный центр, а затем в больницу скорой... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:43
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
здоровье - общество
краснодар
симферополь
севастополь
происшествия
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дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, здоровье - общество, краснодар, симферополь, севастополь, происшествия

Пострадавшую в ДТП в Крыму беременную девушку доставили в Симферополь

11:43 31.07.2020
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© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Пострадавшую в ДТП в Крыму беременную девушку медики доставили из Белогорской центральной районной больницы в перинатальный центр, а затем в больницу скорой помощи №6 в Симферополе, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Среди пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму есть беременная девушка, ее состояние оценивается как средней тяжести, сообщила ранее РИА Новости глава Белогорского района Крыма Галина Перелович. Девушке 18 лет, 25 недель срок беременности.
"Санитарная авиация доставила одну из пострадавших из Белогорской центральной районной больницы в перинатальный центр. Позднее ее перевезли в больницу номер шесть в Симферополе", - сообщили в минздраве. Состояние пострадавшей не уточняется.
Перинатальный центр находится в Симферополе. Больница скорой помощи №6 находится рядом с перинатальным центром.
На трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и врезался в едущий впереди идущий грузовик. Начата проверка. Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела: по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по нарушению правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуЗдоровье - ОбществоКраснодарСимферопольСевастопольПроисшествия
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