В Москве задержали пассажира такси, устроившего стрельбу на МКАД

Ранее в полицию поступила информация о стрельбе из такси в районе 51-го километра МКАД. Установлено, что мужчина уснул в такси, сидя на переднем сиденье. Из-за резкого торможения он проснулся, стал материться, после чего достал из сумки предмет, похожий на пистолет, открыл окно и выстрелил в воздух. Водитель такси остановился на ближайшей автобусной остановке и высадил пассажира.