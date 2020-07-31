Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575207354.html
В Москве задержали пассажира такси, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные правоохранители задержали пассажира такси, который открыл стрельбу на Московской кольцевой автодороге из-за резкого торможения водителя, сообщается на РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:39
россия
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155909/68/1559096865_0:17:3210:1822_1400x0_80_0_0_2dff438dee41714fbc1f17306cbaf505.jpg
https://ria.ru/20200727/1574956776.html
1
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155909/68/1559096865_0:17:3210:1822_1400x0_80_0_0_2dff438dee41714fbc1f17306cbaf505.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155909/68/1559096865_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d9ce452434c5b7df45f61d7e0680118f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155909/68/1559096865_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_947e555bcc17a98a2048dc15d94edc9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московская область (подмосковье), происшествия

В Москве задержали пассажира такси, устроившего стрельбу на МКАД

11:39 31.07.2020
776
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч
Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Столичные правоохранители задержали пассажира такси, который открыл стрельбу на Московской кольцевой автодороге из-за резкого торможения водителя, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее в полицию поступила информация о стрельбе из такси в районе 51-го километра МКАД. Установлено, что мужчина уснул в такси, сидя на переднем сиденье. Из-за резкого торможения он проснулся, стал материться, после чего достал из сумки предмет, похожий на пистолет, открыл окно и выстрелил в воздух. Водитель такси остановился на ближайшей автобусной остановке и высадил пассажира.
Отмечается, что подозреваемый задержан. Им оказался 39-летний житель Московской области, в ходе обыска в его квартире изъят травматический пистолет.
"По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - говорится в сообщении.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
27 июля, 05:56
На МКАД столкнулись шесть машин
2030054
Обсудить 1
РоссияМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Работа УМВД России
В Оренбурге чиновника мэрии избили битами
ДТП автобуса и Газели на юго-востоке Москвы
Водителя "Газели", устроившего ДТП в Москве, арестовали в больнице
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
В бундестаге предложили ответ на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
Пострадавшую в ДТП в Крыму беременную девушку доставили в Симферополь
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Минск передал Киеву список задержанных россиян
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Украина пригрозила Ирану судом в случае безуспешных переговоров по Boeing
Площадь Независимости в Киеве
Эксперт объяснил, зачем США используют тему Украины
Врач и пациенты
В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID
Рыбаки с судна Бухта Наталии выловили голубого тунца весом 184 кг
На Курилах выловили гигантского голубого тунца
Кадр видео Billie Eilish - My future
Новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за несколько часов
Дмитрий Козак
В Кремле оценили публикацию украинскими СМИ письма Козака
Логотип на главном здании Сбербанка
Сбербанк не будет увольнять обвиненного в домогательствах сотрудника
Начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык
У генерала ФТС нашли имущество на 121 миллион рублей
Оцепление на месте нападения на банк в Берлине
В Берлине напали на торговый центр, есть раненые
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина
Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния