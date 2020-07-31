Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575207276.html
В Оренбурге чиновника мэрии избили битами
Правоохранительные органы Оренбургской области ищут напавших на чиновника администрации Оренбурга, который после инцидента находится в больнице. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:09
оренбургская область
оренбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1400x0_80_0_0_91acebd0190fc9793771d2cf96518027.jpg
https://ria.ru/20200729/1575121743.html
2
оренбургская область
оренбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1400x0_80_0_0_91acebd0190fc9793771d2cf96518027.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1400x0_80_0_0_f3f0a9f41775b029c14aedf8529a083b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_1030:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_4c94a9c7c23e1f2975b6d94e80edd0cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оренбургская область, оренбург, происшествия

В Оренбурге чиновника мэрии избили битами

11:39 31.07.2020 (обновлено: 12:09 31.07.2020)
934
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа УМВД России. Архивное фото
УФА, 31 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы Оренбургской области ищут напавших на чиновника администрации Оренбурга, который после инцидента находится в больнице.
Местные СМИ сообщают, что чиновника избили битами, подкараулив у дома.
В пресс-службе мэрии журналистам сообщили, что 30 июля на председателя комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова было совершено нападение. Он находится в больнице в стабильном состоянии.
"Я повидал Дмитрия Александровича, он в сознании, нам удалось поговорить. Разбирательства по данному факту уже ведутся, мы готовы оказывать следствию все необходимое содействие", - цитирует пресс-служба слова главы города Владимира Ильиных.
В пресс-службе управления МВД по Оренбургской области, комментируя факт нападения на чиновника, РИА Новости сообщили, что правоохранителям поступило сообщение о нападении на мужчину на улице Чкалова, на место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа полиции. "В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению противоправного деяния", - сказали в полицейском главке.
Наручники
29 июля, 17:07
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
22502112
Обсудить 2
Оренбургская областьОренбургПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили на участке Третьего транспортного кольца в Москве с ограничением скорости 80 км/ч
В Москве задержали пассажира такси, устроившего стрельбу на МКАД
ДТП автобуса и Газели на юго-востоке Москвы
Водителя "Газели", устроившего ДТП в Москве, арестовали в больнице
Дмитрий Козак
В Кремле оценили публикацию украинскими СМИ письма Козака
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске ищут мужчину, который напал на шестилетнюю девочку
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
В бундестаге предложили ответ на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина
Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело
Кадр видео Billie Eilish - My future
Новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за несколько часов
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Украина пригрозила Ирану судом в случае безуспешных переговоров по Boeing
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
Пострадавшую в ДТП в Крыму беременную девушку доставили в Симферополь
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
МВД назвало причину крупного ДТП с микроавтобусом в Крыму
Площадь Независимости в Киеве
Эксперт объяснил, зачем США используют тему Украины
Логотип на главном здании Сбербанка
Сбербанк не будет увольнять обвиненного в домогательствах сотрудника
Начальник управления центрального аппарата ФТС России Александр Кизлык
У генерала ФТС нашли имущество на 121 миллион рублей
Место инцидента на российско-украинской границе в Ростовской области
Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Липецке мать пообещала сыну планшет за молчание об избиении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
17:35Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест
Лента новостейМолния