В Оренбурге чиновника мэрии избили битами

В пресс-службе мэрии журналистам сообщили, что 30 июля на председателя комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова было совершено нападение. Он находится в больнице в стабильном состоянии.

"Я повидал Дмитрия Александровича, он в сознании, нам удалось поговорить. Разбирательства по данному факту уже ведутся, мы готовы оказывать следствию все необходимое содействие", - цитирует пресс-служба слова главы города Владимира Ильиных.

В пресс-службе управления МВД по Оренбургской области, комментируя факт нападения на чиновника, РИА Новости сообщили, что правоохранителям поступило сообщение о нападении на мужчину на улице Чкалова, на место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа полиции. "В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению противоправного деяния", - сказали в полицейском главке.