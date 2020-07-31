https://ria.ru/20200731/1575207276.html
В Оренбурге чиновника мэрии избили битами
Правоохранительные органы Оренбургской области ищут напавших на чиновника администрации Оренбурга, который после инцидента находится в больнице. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:39
2020-07-31T12:09
оренбургская область
оренбург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, оренбург, происшествия
УФА, 31 июл – РИА Новости.
Правоохранительные органы Оренбургской области
ищут напавших на чиновника администрации Оренбурга
, который после инцидента находится в больнице.
Местные СМИ сообщают, что чиновника избили битами, подкараулив у дома.
В пресс-службе мэрии журналистам сообщили, что 30 июля на председателя комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова было совершено нападение. Он находится в больнице в стабильном состоянии.
"Я повидал Дмитрия Александровича, он в сознании, нам удалось поговорить. Разбирательства по данному факту уже ведутся, мы готовы оказывать следствию все необходимое содействие", - цитирует пресс-служба слова главы города Владимира Ильиных.
В пресс-службе управления МВД по Оренбургской области, комментируя факт нападения на чиновника, РИА Новости сообщили, что правоохранителям поступило сообщение о нападении на мужчину на улице Чкалова, на место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа полиции. "В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению противоправного деяния", - сказали в полицейском главке.