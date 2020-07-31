Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли

Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма "Великий Гэтсби"

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала "Остров", основанного на одноименном романе-утопии английского писателя Олдоса Хаксли, Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала "Остров", основанного на одноименном романе-утопии английского писателя Олдоса Хаксли, сообщает Variety.

По информации издания, вместе с ним работать над проектом будет Джордж Ди Каприо, Рои Шарон, Эндрю Альтер и другие.

В последнем произведении Хаксли, опубликованном в 1962 году, рассказывают о журналисте, который после кораблекрушения оказывается на вымышленном острове Пала в Индийском океане. На нем аборигены живут практически в идеальном мире: они свободные и счастливые. Погружаясь в их культуру и традиции, главный герой начинает духовно меняться и совершенствоваться.

В "Острове" Олдос Хаксли продолжает развивать идеи, описанные в своей работе, антиутопическом романе 1932 года "О дивный новый мир". Только в последней книге автор еще глубже погружается в тему свободы и силы человеческого потенциала.