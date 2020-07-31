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Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала "Остров", основанного на одноименном романе-утопии английского писателя Олдоса Хаксли,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T19:03
кино и сериалы
новости культуры
леонардо ди каприо
культура
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
кино и сериалы, новости культуры, леонардо ди каприо

Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли

18:09 31.07.2020 (обновлено: 19:03 31.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма "Великий Гэтсби"
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала "Остров", основанного на одноименном романе-утопии английского писателя Олдоса Хаксли, сообщает Variety.
По информации издания, вместе с ним работать над проектом будет Джордж Ди Каприо, Рои Шарон, Эндрю Альтер и другие.
В последнем произведении Хаксли, опубликованном в 1962 году, рассказывают о журналисте, который после кораблекрушения оказывается на вымышленном острове Пала в Индийском океане. На нем аборигены живут практически в идеальном мире: они свободные и счастливые. Погружаясь в их культуру и традиции, главный герой начинает духовно меняться и совершенствоваться.
В "Острове" Олдос Хаксли продолжает развивать идеи, описанные в своей работе, антиутопическом романе 1932 года "О дивный новый мир". Только в последней книге автор еще глубже погружается в тему свободы и силы человеческого потенциала.
Остальные подробности (в том числе – о дате выхода, актерском составе и режиссере), пока неизвестны.
Актер Джордж Клуни
27 июля, 14:55Культура
СМИ: Джордж Клуни ведет переговоры, чтобы снять сериал для студии Amazon
900001
КультураКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди Каприо
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