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В бундестаге предложили ответ на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
Политический ответ ФРГ на угрозы санкций против "Северного потока — 2" должен содержать три пункта: о необходимости данного проекта, приверженности интересам... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:37
северный поток — 2
omv
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бундестаг германии
германия
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экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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северный поток — 2, omv, мид германии, бундестаг германии, германия, сша, экономика

В бундестаге предложили ответ на угрозы в адрес "Северного потока — 2"

11:37 31.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУказатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода "Северный поток-2" в Любмине. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. Политический ответ ФРГ на угрозы санкций против "Северного потока — 2" должен содержать три пункта: о необходимости данного проекта, приверженности интересам немецкой и европейской экономики и партнерству с Россией, заявил РИА Новости глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.
"Политический ответ должен быть ясным: да - "Северному потоку — 2", да - интересам немецкой и европейской экономики, и да - всеобъемлющему восточному партнерству на взаимовыгодных условиях от Дублина до Владивостока. Я лично хотел бы, чтобы г-жа Меркель и г-н Маас проявили больше смелости и креативности в интересах Германии, и чтобы экономический шантаж, независимо от того, откуда он исходит, был явно отвергнут. Большинство наших людей здесь, в Германии, ожидают этого", - заявил Шлунд.
Саммит ЕС в Брюсселе
Вчера, 12:19
Немецкий депутат призвал встать на защиту "Северного потока — 2"
Ранее о необходимости "политического ответа" на угрозы Вашингтона о введении санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2", заявил в Вене глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле, его цитирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам депутата бундестага, "в период довольно неопределенного будущего" Европейский союз "надеется каким-то образом восстановить трансатлантические отношения, делая все больше и больше уступок американской внешней политике", которая "преследует исключительно экономические интересы". Однако США склонны рассматривать ЕС "скорее как расширенный рынок сбыта американского природного газа, оборонной продукции и высоких технологий", а не как союзника, действуя "путем вымогательства, которое действительно следует рассматривать как противоречащее международному праву".
Шлунд добавил, что "Северный поток — 2" должен быть успешно завершен, чтобы "придать прежде всего Германии и Европе столь важное чувство собственной безопасности в глобальном многополярном мире, которое им необходимо, чтобы не стать вассалами и плацдармом для глобальных экономических американских претензий на гегемонию".
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 14:57
Политолог оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
"Поэтому давно пора Европе и Германии дать здесь четкий политический ответ. Европейские интересы не должны быть синонимичны с американскими национальными экономическими интересами и интересами безопасности, поскольку в грядущем мировом порядке скорее многополярные политические подходы приведут к успешному диалогу и сотрудничеству. Поэтому ЕС должен быть заинтересован в стабильных и стратегически ориентированных отношениях на востоке, и особенно в России. Это, естественно, включает в себя совместные проекты, такие как "Северный поток — 2", - заявил парламентарий.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в середине июля, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, угрожая санкциями против "Северного потока — 2", и что ФРГ отвергает экстерриториальные санкции. МИД Австрии также сообщил, что власти страны отвергают планы США наложить экстерриториальные санкции.
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Северный поток — 2OMVМИД ГерманииБундестаг ГерманииГерманияСШАЭкономика
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