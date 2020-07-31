В бундестаге предложили ответ на угрозы в адрес "Северного потока — 2"

"Поэтому давно пора Европе и Германии дать здесь четкий политический ответ. Европейские интересы не должны быть синонимичны с американскими национальными экономическими интересами и интересами безопасности, поскольку в грядущем мировом порядке скорее многополярные политические подходы приведут к успешному диалогу и сотрудничеству. Поэтому ЕС должен быть заинтересован в стабильных и стратегически ориентированных отношениях на востоке, и особенно в России. Это, естественно, включает в себя совместные проекты, такие как "Северный поток — 2", - заявил парламентарий.