В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 236

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 236 граждан. Выздоровели 167 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава республики, на изоляции находятся 119 жителей, проведен 5691 тест на наличие коронавирусной инфекции.