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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200731/1575206597.html
В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 236
Коронавирус выявлен за минувшие сутки еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
нагорно-карабахская республика
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нагорно-карабахская республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, нагорно-карабахская республика

В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 236

11:29 31.07.2020
140
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
ЕРЕВАН, 31 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за минувшие сутки еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 236, сообщили в пятницу в минздраве Карабаха.
Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. Минздрав НКР 26 июля сообщил о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, уточнив, что причиной смерти стала другая болезнь.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 236 граждан. Выздоровели 167 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава республики, на изоляции находятся 119 жителей, проведен 5691 тест на наличие коронавирусной инфекции.
В ведомстве отметили, что новые случаи COVID-19 зафиксированы в столице НКР Степанакерте.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,8 миллиона случаев заражения, свыше 662 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗНагорно-Карабахская Республика
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