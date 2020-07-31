Минск передал Киеву список задержанных россиян

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. Белоруссия передала Украине список задержанных россиян, чтобы проверить, участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях", — заявил он во время брифинга.
По словам министра, сотрудники правоохранительных органов уже активно работают над списком и проверят, у кого из задержанных есть украинское гражданство.
"Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро", — отметил глава ведомства, добавив, что Минск не выдвигал никаких обвинений в адрес Киева.
Задержание россиян в Белоруссии
В среду белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.
Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях этих граждан. Все утверждения о причастности россиян к "дестабилизации обстановки" в Белоруссии в Кремле назвали инсинуациями.
В российском МИД, в свою очередь, отметили, что попытки представить ситуацию как вмешательство в дела республики извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.