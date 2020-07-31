https://ria.ru/20200731/1575205625.html
Туристы рассказали, где они хотят отдыхать после открытия границ
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они поменять планы на лето, если в ближайшее время откроется авиасообщение с рядом стран, сообщает... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:23
2020-07-31T11:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, мальта, снг, кипр, черногория, доминикана, южная корея, куба, вьетнам, марокко, греция, хорватия, мексика, оаэ, мальдивы, япония, венгрия, таиланд, испания
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они поменять планы на лето, если в ближайшее время откроется авиасообщение с рядом стран, сообщает OneTwoTrip.
Среди стран, поездки в которые в ближайшее время могут стать возможны, СМИ со ссылкой на источники в правительстве называют, например, Венгрию, Мальдивы, Южную Корею и ОАЭ.
Специалисты компании провели исследование среди 2200 пользователей и выяснили, что 79 процентов из них хотели бы побывать в этих государствах. При этом почти половина туристов (45 процентов) отмечают, что если такие перелеты и станут доступными в течение августа, то они не будут менять свои планы на отпуск.
Многие участники опроса (77 процентов) рассказали, что за время пандемии привлекательность заграничного отдыха для них ничуть не снизилась. Тем не менее, 63 процента путешественников признались, что не хотели бы совершать поездки в иностранные государства минимум до осени.
По мнению туристов, в ближайшее время может стать доступен Таиланд, так считает четверть опрошенных. Каждый пятый говорит, что откроется Греция.
В Испанию хотели бы поехать 12 процентов пользователей, за Мальту, Хорватию и Черногорию проголосовали по восемь процентов туристов. Среди государств, в которые путешественники хотели бы попасть в этом году, они также называли страны СНГ, Шри-Ланку, Кипр, Доминикану, Вьетнам, Мексику, Кубу, Марокко и Японию.