В Омске выявили превышение выбросов сероводорода в 15 раз

ОМСК, 31 июл – РИА Новости. Лаборатория минприроды выявила в Омске превышение содержания сероводорода в воздухе в 14,88 раза, сообщили журналистам в прокуратуре Омской области.
Ранее в Омске возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха, в котором подозревают Асфальтовый завод. Также прошла проверка на "ОмскВодоканале", где выявили превышение нормативов выбросов фенола в 45 раз. Жители Омска регулярно жалуются в соцсетях на химические запахи.
"(В среду) 29 июля 2020 года в Омске по результатам анализа отбора проб атмосферного воздуха, произведенного лабораторией министерства природных ресурсов и экологии Омской области, выявлены факты превышения предельно допустимых выбросов по сероводороду в 1,13 раза и в 14,88 раза в районе Северо-западного промышленного узла", - сообщили в прокуратуре.
Ведомство отметило, что межрайонный природоохранный прокурор поручил межрегиональному управлению Росприроднадзора провести проверку и найти "причастных к нарушению" юрлиц.