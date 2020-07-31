В Омске выявили превышение выбросов сероводорода в 15 раз

"(В среду) 29 июля 2020 года в Омске по результатам анализа отбора проб атмосферного воздуха, произведенного лабораторией министерства природных ресурсов и экологии Омской области, выявлены факты превышения предельно допустимых выбросов по сероводороду в 1,13 раза и в 14,88 раза в районе Северо-западного промышленного узла", - сообщили в прокуратуре.