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В Омске выявили превышение выбросов сероводорода в 15 раз
Лаборатория минприроды выявила в Омске превышение содержания сероводорода в воздухе в 14,88 раза, сообщили журналистам в прокуратуре Омской области. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:09
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
омская область
омск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), омская область, омск, происшествия

В Омске выявили превышение выбросов сероводорода в 15 раз

11:09 31.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоТрубы в Омске
Трубы в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Трубы в Омске. Архивное фото
ОМСК, 31 июл – РИА Новости. Лаборатория минприроды выявила в Омске превышение содержания сероводорода в воздухе в 14,88 раза, сообщили журналистам в прокуратуре Омской области.
Ранее в Омске возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха, в котором подозревают Асфальтовый завод. Также прошла проверка на "ОмскВодоканале", где выявили превышение нормативов выбросов фенола в 45 раз. Жители Омска регулярно жалуются в соцсетях на химические запахи.
"(В среду) 29 июля 2020 года в Омске по результатам анализа отбора проб атмосферного воздуха, произведенного лабораторией министерства природных ресурсов и экологии Омской области, выявлены факты превышения предельно допустимых выбросов по сероводороду в 1,13 раза и в 14,88 раза в районе Северо-западного промышленного узла", - сообщили в прокуратуре.
Ведомство отметило, что межрайонный природоохранный прокурор поручил межрегиональному управлению Росприроднадзора провести проверку и найти "причастных к нарушению" юрлиц.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Омская областьОмскПроисшествия
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