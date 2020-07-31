https://ria.ru/20200731/1575205271.html
В Москве шесть тысяч магазинов оштрафовали за нарушение масочного режима
Более шести тысяч столичных магазинов оштрафовали за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:06
2020-07-31T14:47
алексей немерюк
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337926_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_647801b41fb0a817b293d2f67a4e9980.jpg
https://ria.ru/20200730/1575162523.html
Андрей Дашков
Собянин когда на улицу выходил? Совсем от реальности оторвался..
78
Михаил Николанко
Не понимаю, на каком основании штрафуют граждан, если законом не предусмотрена обязанность ее покупать? Люди! Отстаивайте свои права, не ведитесь на произвол со стороны полиции. Требуйте, чтобы вам выдали маску те, кто хочет, чтобы вы ее носили. Сами поддерживаете беззаконие, потом ругаете власть.
71
26
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337926_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_647801b41fb0a817b293d2f67a4e9980.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337926_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_6a557c86d73d740c0c9142ba3b6dc26f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337926_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_77e1d66b38f4817b3c16a0d0a061ea1c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей немерюк, москва