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В Москве шесть тысяч магазинов оштрафовали за нарушение масочного режима
Более шести тысяч столичных магазинов оштрафовали за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:47
алексей немерюк
москва
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Не понимаю, на каком основании штрафуют граждан, если законом не предусмотрена обязанность ее покупать? Люди! Отстаивайте свои права, не ведитесь на произвол со стороны полиции. Требуйте, чтобы вам выдали маску те, кто хочет, чтобы вы ее носили. Сами поддерживаете беззаконие, потом ругаете власть.
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москва
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
алексей немерюк, москва

В Москве шесть тысяч магазинов оштрафовали за нарушение масочного режима

11:06 31.07.2020 (обновлено: 14:47 31.07.2020)
19276
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Покупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Покупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Более шести тысяч столичных магазинов оштрафовали за несоблюдение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"В Москве действует перчаточно-масочный режим, который необходимо соблюдать при нахождении в транспорте, нахождении в торговых центрах, магазинах, и это требование никто не отменял, как к самим работникам этих предприятий, так и к тем посетителям, которые туда приходят. На сегодняшний день довольно большое количество рейдов было проведено: мы оштрафовали более шести тысяч предприятий торговли более чем на 300 миллионов рублей за то, что сотрудники либо посетители не соблюдают режим ношения масок", — рассказал Немерюк.
Кроме того, добавил он, за несколько дней за отсутствие маски оштрафовали более 50 тысяч пассажиров общественного транспорта.
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Андрей Дашков
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Не понимаю, на каком основании штрафуют граждан, если законом не предусмотрена обязанность ее покупать? Люди! Отстаивайте свои права, не ведитесь на произвол со стороны полиции. Требуйте, чтобы вам выдали маску те, кто хочет, чтобы вы ее носили. Сами поддерживаете беззаконие, потом ругаете власть.
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