В Москве шесть тысяч магазинов оштрафовали за нарушение масочного режима

"В Москве действует перчаточно-масочный режим, который необходимо соблюдать при нахождении в транспорте, нахождении в торговых центрах, магазинах, и это требование никто не отменял, как к самим работникам этих предприятий, так и к тем посетителям, которые туда приходят. На сегодняшний день довольно большое количество рейдов было проведено: мы оштрафовали более шести тысяч предприятий торговли более чем на 300 миллионов рублей за то, что сотрудники либо посетители не соблюдают режим ношения масок", — рассказал Немерюк.