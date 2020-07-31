© Фото : Спорт и Россия РИА Новости Спорт и его руководитель удостоены премии "Спорт и Россия"

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Агентство РИА Новости Спорт и его руководитель Александр Калмыков стали лауреатами 7-й ежегодной премии "Спорт и Россия". Они удостоены наград в номинациях "За вклад в популяризацию спорта в СМИ" и "За личный вклад в развитие и популяризацию спорта".

Премия "Спорт и Россия" была учреждена Фондом "Социальные проекты" и Министерством спорта РФ в 2014 году, вскоре после завершения Зимней Олимпиады в Сочи. Ежегодно ею отмечаются лица, компании и организации, активно поддерживающие спорт и здоровый образ жизни. Церемония награждения лауреатов-2020 состоялась в четверг вечером в подмосковном отеле Hilton Garden Inn Moscow New Riga с соблюдением всех необходимых норм противоэпидемической безопасности.

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Александр Калмыков в спортивной журналистике уже более 13 лет, занимает пост руководителя РИА Новости Спорт с 2017 года. Под руководством Александра были успешно реализованы проекты агентства, посвященные Зимним Олимпийским играм и чемпионату мира по футболу 2018 года. Оба спецпроекта становились рекордными в истории спортивного подразделения РИА Новости по суммарным просмотрам страниц.