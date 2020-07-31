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РИА Новости Спорт и его руководитель удостоены премии "Спорт и Россия"
Агентство РИА Новости Спорт и его руководитель Александр Калмыков стали лауреатами 7-й ежегодной премии "Спорт и Россия". Они удостоены наград в номинациях "За... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:11
р-спорт
александр калмыков
новости агентства
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
р-спорт, александр калмыков, новости агентства

РИА Новости Спорт и его руководитель удостоены премии "Спорт и Россия"

11:09 31.07.2020 (обновлено: 11:11 31.07.2020)
58
© Фото : Спорт и РоссияРИА Новости Спорт и его руководитель удостоены премии "Спорт и Россия"
РИА Новости Спорт и его руководитель удостоены премии Спорт и Россия
© Фото : Спорт и Россия
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Агентство РИА Новости Спорт и его руководитель Александр Калмыков стали лауреатами 7-й ежегодной премии "Спорт и Россия". Они удостоены наград в номинациях "За вклад в популяризацию спорта в СМИ" и "За личный вклад в развитие и популяризацию спорта".
Премия "Спорт и Россия" была учреждена Фондом "Социальные проекты" и Министерством спорта РФ в 2014 году, вскоре после завершения Зимней Олимпиады в Сочи. Ежегодно ею отмечаются лица, компании и организации, активно поддерживающие спорт и здоровый образ жизни. Церемония награждения лауреатов-2020 состоялась в четверг вечером в подмосковном отеле Hilton Garden Inn Moscow New Riga с соблюдением всех необходимых норм противоэпидемической безопасности.
Входящее в МИА "Россия сегодня" РИА Новости Спорт – первое и единственное российское агентство спортивных новостей. Специализируется на производстве эксклюзивного информационного и мультимедийного контента. Его основная новостная площадка – интернет-портал.
Александр Калмыков в спортивной журналистике уже более 13 лет, занимает пост руководителя РИА Новости Спорт с 2017 года. Под руководством Александра были успешно реализованы проекты агентства, посвященные Зимним Олимпийским играм и чемпионату мира по футболу 2018 года. Оба спецпроекта становились рекордными в истории спортивного подразделения РИА Новости по суммарным просмотрам страниц.
Проекты МИА Россия сегодня стали обладателями Eco Best Awards
17 июля, 15:18
Проекты МИА "Россия сегодня" стали обладателями Eco Best Awards
Лауреатами премии "Спорт и Россия – 2020" в различных номинациях стали также сайт "Спорт День за Днем", журнал "Большой спорт", компании "Ростелеком", "Газпромнефть-Центр", "Лига ставок", федеральная сеть фитнес-клубов X-Fit, Континентальная хоккейная лига и др.
"МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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20 июля, 11:35
МИА "Россия сегодня" выпустило новое мобильное приложение "РИА"
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Р-СпортАлександр КалмыковНовости агентства
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