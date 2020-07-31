https://ria.ru/20200731/1575205035.html
Верховный лидер Ирана назвал американские санкции преступлением
Американские санкции против Тегерана являются преступлением, нацелены на развал экономики страны, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:02
2020-07-31T11:02
майк помпео
али хаменеи
тегеран (город)
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:1501_1400x0_80_0_0_a2436e0be488413aaa18b87615ee04a7.jpg
https://ria.ru/20200721/1574676383.html
https://ria.ru/20200731/1575194294.html
1
тегеран (город)
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:1501_1400x0_80_0_0_a2436e0be488413aaa18b87615ee04a7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:2001_1400x0_80_0_0_a0d6413faf00820d2c7dfb1ff932e1ba.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_310:0:2357:2047_1400x0_80_0_0_2ec07e68f9e6bd01ea4146e6a06a8843.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, али хаменеи, тегеран (город), вашингтон (город), сша, в мире