Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575205035.html
Верховный лидер Ирана назвал американские санкции преступлением
Американские санкции против Тегерана являются преступлением, нацелены на развал экономики страны, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:02
майк помпео
али хаменеи
тегеран (город)
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:1501_1400x0_80_0_0_a2436e0be488413aaa18b87615ee04a7.jpg
https://ria.ru/20200721/1574676383.html
https://ria.ru/20200731/1575194294.html
1
тегеран (город)
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:1501_1400x0_80_0_0_a2436e0be488413aaa18b87615ee04a7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:2001_1400x0_80_0_0_a0d6413faf00820d2c7dfb1ff932e1ba.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_310:0:2357:2047_1400x0_80_0_0_2ec07e68f9e6bd01ea4146e6a06a8843.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, али хаменеи, тегеран (город), вашингтон (город), сша, в мире

Верховный лидер Ирана назвал американские санкции преступлением

11:02 31.07.2020
1218
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 31 июл – РИА Новости. Американские санкции против Тегерана являются преступлением, нацелены на развал экономики страны, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Безусловно, санкции США – это преступление, большое преступление против нации", - сказал Хаменеи, чье выступление показывало иранское телевидение.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
21 июля, 20:41
Иран пообещал США "ответный удар" за убийство Сулеймани
По его словам, своими санкциями Вашингтон нацелен помешать Ирану прогрессировать – главным образом в научной сфере. В долгосрочной перспективе, отметил он, санкции направлены на развал экономики Ирана.
Ранее госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США вводят новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики.
Американские флаги в Вашингтоне
00:45
США вводят новые санкции против Ирана
2001044
Обсудить 1
Майк ПомпеоАли ХаменеиТегеран (город)Вашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД раскритиковал попытки "замять" проблему вокруг доклада ОЗХО по Сирии
Рыбаки с судна Бухта Наталии выловили голубого тунца весом 184 кг
На Курилах выловили гигантского голубого тунца
Логотип на главном здании Сбербанка
Сбербанк не будет увольнять обвиненного в домогательствах сотрудника
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина
Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело
Площадь Независимости в Киеве
Эксперт объяснил, зачем США используют тему Украины
Мины боевиков, обнаруженные в Сирии
В Сирии армянские саперы разминировали свыше 20 гектаров
Оцепление на месте нападения на банк в Берлине
В Берлине напали на торговый центр, есть раненые
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Участок неба, закартированный в рамках обзора KiDS-1000, на фоне Паранальской обсерватории
Ученые выяснили, что Вселенная более однородная, чем ожидалось
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 Спрут-СД
Польские СМИ оценили мощь российского "Спрута"
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Минск передал Киеву список задержанных россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал информацию о сворачивании переговоров по Донбассу
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Украина пригрозила Ирану судом в случае безуспешных переговоров по Boeing
Лондон
Британия назвала Россию значительной угрозой
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
В Кремле рассказали о задержанных в Белоруссии россиянах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
17:35Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест
Лента новостейМолния