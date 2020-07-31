Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело

Как отмечает следствие, Галямина разместила в интернете призывы выйти 15 июля на несогласованный митинг в центре Москвы. В итоге на него пришло не менее 150 человек.

В СК напомнили, что за последние полгода депутата неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения на митингах. С учетом того, что ее действия были "направлены на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства" и "носили умышленный характер", против нее решили возбудить уголовное дело.