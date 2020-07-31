Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил против муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
Как отмечает следствие, Галямина разместила в интернете призывы выйти 15 июля на несогласованный митинг в центре Москвы. В итоге на него пришло не менее 150 человек.
В СК напомнили, что за последние полгода депутата неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения на митингах. С учетом того, что ее действия были "направлены на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства" и "носили умышленный характер", против нее решили возбудить уголовное дело.
В ближайшее время, добавила Иванова, полиция отвезет подозреваемую в отдел для проведения следственных действий.
Комментариями Галяминой РИА Новости пока не располагает.
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В начале июля у Галяминой уже проходил обыск. Тогда следователи пришли не только к ней, но и к членам "Открытой России" — организации, основанной Михаилом Ходорковским. По какому уголовному делу проводились обыски, следствие не уточняло, а адвокат депутата Михаил Бирюков заявлял РИА Новости, что оно связано с новым расследованием по ЮКОСу.
Галямину избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы в 2017 году. В прошлом году она пыталась баллотироваться Мосгордуму, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.