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Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил против муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов, заявила... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:43
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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Ну если бы она была депутатом от партии власти, то возможно ей всё бы сошло с рук
200
Опричники бункерного с новыми силами начали зачищать политическое поле от конкурентов. 23 % рейтинга бункерного их очень пугают и стимулируют на фабрикацию дел.
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574102942_0:227:2956:1889_1400x0_80_0_0_1f94525df6691f7b2ae0809e05a4b1c2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Против депутата Галяминой возбудили уголовное дело

11:01 31.07.2020 (обновлено: 14:43 31.07.2020)
13354
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосковский муниципальный депутат Юлия Галямина
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Московский муниципальный депутат Юлия Галямина. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Следственный комитет возбудил против муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов, заявила журналистам старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
Как отмечает следствие, Галямина разместила в интернете призывы выйти 15 июля на несогласованный митинг в центре Москвы. В итоге на него пришло не менее 150 человек.
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В СК напомнили, что за последние полгода депутата неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения на митингах. С учетом того, что ее действия были "направлены на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства" и "носили умышленный характер", против нее решили возбудить уголовное дело.
В ближайшее время, добавила Иванова, полиция отвезет подозреваемую в отдел для проведения следственных действий.
Комментариями Галяминой РИА Новости пока не располагает.
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В начале июля у Галяминой уже проходил обыск. Тогда следователи пришли не только к ней, но и к членам "Открытой России" — организации, основанной Михаилом Ходорковским. По какому уголовному делу проводились обыски, следствие не уточняло, а адвокат депутата Михаил Бирюков заявлял РИА Новости, что оно связано с новым расследованием по ЮКОСу.
Галямину избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы в 2017 году. В прошлом году она пыталась баллотироваться Мосгордуму, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей.
2854454167
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну если бы она была депутатом от партии власти, то возможно ей всё бы сошло с рук
31 июля, 11:41
Сергей Сафонов
862264100
Опричники бункерного с новыми силами начали зачищать политическое поле от конкурентов. 23 % рейтинга бункерного их очень пугают и стимулируют на фабрикацию дел.
31 июля, 12:20
ХФХаритон Фонсека
48000281
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