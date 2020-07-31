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Волгоградская область
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Волгоградские аграрии перевыполнили план по сбору зерна
Аграрии Волгоградской области собрали 4,5 миллиона тонн зерна с 85% площадей, перевыполнив план на 400 тысяч тонн, сообщает в пятницу пресс-служба администрации РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:01
волгоградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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волгоградская область

Волгоградские аграрии перевыполнили план по сбору зерна

11:01 31.07.2020
120
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 31 июл – РИА Новости. Аграрии Волгоградской области собрали 4,5 миллиона тонн зерна с 85% площадей, перевыполнив план на 400 тысяч тонн, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
"Поздравляю наших хлеборобов и всех жителей Волгоградской области с очень серьезным достижением - с перевыполнением плана по обеспечению продовольственной безопасности РФ. Вместо 4,1 миллиона тонн зерна мы направили в закрома Родины свыше 4,5 миллиона тонн", - цитируются в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова.
По информации администрации, на данный момент урожай собран с 85% площадей, осталось собрать зерно с 300 тысяч гектар. Всего под урожай 2020 года в Волгоградской области засеяно более 3 миллионов гектар полей. Отмечается, что средняя урожайность в регионе составляет около 27 гектар с центнера, что выше прошлогодних показателей на 4 гектара с центнера.
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По данным ведомства, урожай этого года высокого качества, около 90% собранного зерна относится к продовольственному, большая часть из этого – высококлассная пшеница.
В последние годы Волгоградская область собирает урожай свыше 4 миллионов тонн зерна, в регионе работают 60 элеваторов и хлебоприемных предприятий с мощностью хранения около 4 миллионов тонн зерна. Еще 2,5 миллиона тонн зерна могут принять склады сельхозпредприятий.
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