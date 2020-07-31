Волгоградские аграрии перевыполнили план по сбору зерна

"Поздравляю наших хлеборобов и всех жителей Волгоградской области с очень серьезным достижением - с перевыполнением плана по обеспечению продовольственной безопасности РФ. Вместо 4,1 миллиона тонн зерна мы направили в закрома Родины свыше 4,5 миллиона тонн", - цитируются в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова.

По информации администрации, на данный момент урожай собран с 85% площадей, осталось собрать зерно с 300 тысяч гектар. Всего под урожай 2020 года в Волгоградской области засеяно более 3 миллионов гектар полей. Отмечается, что средняя урожайность в регионе составляет около 27 гектар с центнера, что выше прошлогодних показателей на 4 гектара с центнера.