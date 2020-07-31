https://ria.ru/20200731/1575204982.html
Волгоградские аграрии перевыполнили план по сбору зерна
Аграрии Волгоградской области собрали 4,5 миллиона тонн зерна с 85% площадей, перевыполнив план на 400 тысяч тонн, сообщает в пятницу пресс-служба администрации РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:01
2020-07-31T11:01
волгоградская область
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204596_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_a84c6be6cd40375ef892d603b04d91d9.jpg
https://ria.ru/20200729/1575116248.html
https://ria.ru/20200727/1574971183.html
1
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204596_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_a84c6be6cd40375ef892d603b04d91d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204596_227:0:2886:1994_1400x0_80_0_0_3579bd2c211a059dd7d898797a694639.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204596_559:0:2553:1994_1400x0_80_0_0_1a7e8338cfd852b8dc23175b0e059a44.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область
ВОЛГОГРАД, 31 июл – РИА Новости.
Аграрии Волгоградской области
собрали 4,5 миллиона тонн зерна с 85% площадей, перевыполнив план на 400 тысяч тонн, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
"Поздравляю наших хлеборобов и всех жителей Волгоградской области с очень серьезным достижением - с перевыполнением плана по обеспечению продовольственной безопасности РФ. Вместо 4,1 миллиона тонн зерна мы направили в закрома Родины свыше 4,5 миллиона тонн", - цитируются в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова.
По информации администрации, на данный момент урожай собран с 85% площадей, осталось собрать зерно с 300 тысяч гектар. Всего под урожай 2020 года в Волгоградской области засеяно более 3 миллионов гектар полей. Отмечается, что средняя урожайность в регионе составляет около 27 гектар с центнера, что выше прошлогодних показателей на 4 гектара с центнера.
По данным ведомства, урожай этого года высокого качества, около 90% собранного зерна относится к продовольственному, большая часть из этого – высококлассная пшеница.
В последние годы Волгоградская область собирает урожай свыше 4 миллионов тонн зерна, в регионе работают 60 элеваторов и хлебоприемных предприятий с мощностью хранения около 4 миллионов тонн зерна. Еще 2,5 миллиона тонн зерна могут принять склады сельхозпредприятий.