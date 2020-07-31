На Курилах выловили гигантского голубого тунца

"К причалу ОАО "Владморрыбпорт" пришвартовалось судно "Бухта Наталии", которое доставило улов рекордных размеров. Крупный голубой тунец весом 184 килограмма успешно выгружен на хранение в холодильник № 2", — говорится в сообщении.