https://ria.ru/20200731/1575204957.html
На Курилах выловили гигантского голубого тунца
Голубой тунец весом 184 килограмма попался в трал судна "Бухта Наталии" у Южных Курил, сообщает Владивостокский морской рыбный порт. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:01
2020-07-31T16:04
курильские острова
владивосток
общество
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https://ria.ru/20190320/1551933245.html
diversant
Как это они не продали его японцам?! Могли бы получить хорошие бабки, узкоглазые не пожалели бы бабла!!!
34
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курильские острова
владивосток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курильские острова, владивосток, общество