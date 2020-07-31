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На Курилах выловили гигантского голубого тунца
Голубой тунец весом 184 килограмма попался в трал судна "Бухта Наталии" у Южных Курил, сообщает Владивостокский морской рыбный порт. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:04
курильские острова
владивосток
общество
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курильские острова
владивосток
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
курильские острова, владивосток, общество

На Курилах выловили гигантского голубого тунца

11:01 31.07.2020 (обновлено: 16:04 31.07.2020)
15274
© Фото : ОАО "Владморрыбпорт"Рыбаки с судна "Бухта Наталии" выловили голубого тунца весом 184 кг
Рыбаки с судна Бухта Наталии выловили голубого тунца весом 184 кг
© Фото : ОАО "Владморрыбпорт"
Рыбаки с судна "Бухта Наталии" выловили голубого тунца весом 184 кг
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Голубой тунец весом 184 килограмма попался в трал судна "Бухта Наталии" у Южных Курил, сообщает Владивостокский морской рыбный порт.
Такую большую рыбу доставили в порт впервые.

"К причалу ОАО "Владморрыбпорт" пришвартовалось судно "Бухта Наталии", которое доставило улов рекордных размеров. Крупный голубой тунец весом 184 килограмма успешно выгружен на хранение в холодильник № 2", — говорится в сообщении.

Всего удалось поймать 13 крупных рыбин общим весом порядка 2567 килограммов, отметили в порту.
Дальневосточные рыбаки, слова которых приводятся в сообщении, назвали это огромным достижением.
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Курильские островаВладивостокОбщество
Популярные комментарии
Как это они не продали его японцам?! Могли бы получить хорошие бабки, узкоглазые не пожалели бы бабла!!!
31 июля, 12:08
ddiversant
14401015
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