Сбербанк не будет увольнять обвиненного в домогательствах сотрудника

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сбербанк завершил проверку в отношении обвиненных в сексуальных домогательствах сотрудников, не нашел причин для увольнения одного из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

В середине июля в социальных сетях появилось несколько сообщений от людей, столкнувшихся с домогательствами. В ряде случаев упоминались сотрудники Сбербанка. Банк сообщил, что отстранил от работы двух сотрудников группы на время проверки прозвучавших обвинений. Позже один из них - сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров - в Twitter объявил об увольнении из группы.

"Сбербанк провел детальную проверку по факту распространившейся несколько дней назад информации в отношении двух своих сотрудников, в адрес которых в соцсетях прозвучали обвинения в их неподобающем поведении в прошлом. Результаты проверки не дают нам как работодателю каких-либо оснований для прекращения трудовых отношений с одним из сотрудников", - сообщили в банке.

В кредитной организации также подтвердили, что второй сотрудник самостоятельно принял решение покинуть компанию.