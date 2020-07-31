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Сбербанк не будет увольнять обвиненного в домогательствах сотрудника
Сбербанк завершил проверку в отношении обвиненных в сексуальных домогательствах сотрудников, не нашел причин для увольнения одного из них, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:01
сбербанк россии
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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сбербанк россии, происшествия

Сбербанк не будет увольнять обвиненного в домогательствах сотрудника

11:01 31.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип на главном здании Сбербанка
Логотип на главном здании Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип на главном здании Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Сбербанк завершил проверку в отношении обвиненных в сексуальных домогательствах сотрудников, не нашел причин для увольнения одного из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
В середине июля в социальных сетях появилось несколько сообщений от людей, столкнувшихся с домогательствами. В ряде случаев упоминались сотрудники Сбербанка. Банк сообщил, что отстранил от работы двух сотрудников группы на время проверки прозвучавших обвинений. Позже один из них - сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров - в Twitter объявил об увольнении из группы.
"Сбербанк провел детальную проверку по факту распространившейся несколько дней назад информации в отношении двух своих сотрудников, в адрес которых в соцсетях прозвучали обвинения в их неподобающем поведении в прошлом. Результаты проверки не дают нам как работодателю каких-либо оснований для прекращения трудовых отношений с одним из сотрудников", - сообщили в банке.
В кредитной организации также подтвердили, что второй сотрудник самостоятельно принял решение покинуть компанию.
"Дальнейшие разбирательства этого дела, в случае если они последуют, находятся в компетенции правоохранительных органов и судебной системы", - добавили в Сбербанке.
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