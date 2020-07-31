https://ria.ru/20200731/1575204741.html
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:57
2020-07-31T15:46
blablacar
сочи
краснодарский край
происшествия
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https://rsport.ria.ru/20200109/1563208465.html
Настя Филиппова
Просто так бы не высадил! Видимо терпение лопнуло! А яжемамочка молчала. Чему тут удивляться? Большинство матерей считают нормой вседозволенность в поведении детей! Онжеребенок..
255
Владимир Гребцов
А две тысячи рублей - материнский "штраф" за невоспитание детей. ;)
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сочи
краснодарский край
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
blablacar, сочи, краснодарский край, происшествия
СОЧИ, 31 июл — РИА Новости.
В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar
, ехавший в Сочи
, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
На видео, появившемся в Сети, видно, как мужчина вытаскивает из автомобиля женщину с плачущим ребенком. На трассе можно заметить второго ребенка и разбросанные по дороге вещи. Женщина кричит, чтобы водитель вернул хотя бы две тысячи рублей, заплаченные за поездку.
По данным полиции, инцидент произошел накануне днем недалеко от поселка Лазаревское. Семья направлялась на отдых.
"Двигались они из Геленджика в Сочи. Двое детей там было. У нас материал зарегистрирован, проводится проверка. Водителя установили, с ним связались", — пояснил представитель ведомства.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, причиной конфликта стало поведение детей в машине.
"Дети начали беситься, а он (водитель. — Прим. ред.) попросил мать их успокоить. Она не могла на них повлиять, и водитель их высадил", — сказал собеседник агентства.