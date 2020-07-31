В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

СОЧИ, 31 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar , ехавший в Сочи , выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.

На видео, появившемся в Сети, видно, как мужчина вытаскивает из автомобиля женщину с плачущим ребенком. На трассе можно заметить второго ребенка и разбросанные по дороге вещи. Женщина кричит, чтобы водитель вернул хотя бы две тысячи рублей, заплаченные за поездку.

По данным полиции, инцидент произошел накануне днем недалеко от поселка Лазаревское. Семья направлялась на отдых.

"Двигались они из Геленджика в Сочи. Двое детей там было. У нас материал зарегистрирован, проводится проверка. Водителя установили, с ним связались", — пояснил представитель ведомства.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, причиной конфликта стало поведение детей в машине.