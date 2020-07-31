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https://ria.ru/20200731/1575204398.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 236
Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 236, сообщается на... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
пермский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574042595_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_19c5923006a4a18c00074b99e5fcaca6.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, пермский край

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 236

10:52 31.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинский работник областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными. Архивное фото
ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 236, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"За прошедшие сутки зафиксировано шесть летальных исхода инфицированных пациентов: три человека умерли от COVID-19, еще три — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 143 летальных исхода непосредственно от COVID-19, еще 93 случая смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5864 случая заражения COVID-19, в том числе 70 - за последние сутки, выздоровели 4267 пациентов, на карантине остаются более 2,7 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииПермский край
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