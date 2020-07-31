В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 236

ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 236, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"За прошедшие сутки зафиксировано шесть летальных исхода инфицированных пациентов: три человека умерли от COVID-19, еще три — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 143 летальных исхода непосредственно от COVID-19, еще 93 случая смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5864 случая заражения COVID-19, в том числе 70 - за последние сутки, выздоровели 4267 пациентов, на карантине остаются более 2,7 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.