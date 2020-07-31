В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 236

"За прошедшие сутки зафиксировано шесть летальных исхода инфицированных пациентов: три человека умерли от COVID-19, еще три — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 143 летальных исхода непосредственно от COVID-19, еще 93 случая смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.