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Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первая смерть от COVID-19 зафиксирована во Вьетнаме за все время распространения пандемии нового коронавируса, сообщает местное издание Vietnam News со ссылкой... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:42
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353
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Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от коронавируса

10:50 31.07.2020 (обновлено: 14:42 31.07.2020)
679
© REUTERS / VNA/Trinh Quoc DungПолицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
© REUTERS / VNA/Trinh Quoc Dung
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Первая смерть от COVID-19 зафиксирована во Вьетнаме за все время распространения пандемии нового коронавируса, сообщает местное издание Vietnam News со ссылкой на власти.
Сообщается, что о смерти сообщил вьетнамский руководящий комитет по профилактике и контролю за распространением COVID-19. Скончался пациент под номером 428.
По данным правительственного интернет-портала Вьетнама, опубликованным ранее, пациент номер 428 — это 70-летний гражданин Вьетнама, находившийся на лечении в больнице Da Nang Hospital с диагнозом, не связанным с коронавирусной инфекцией, и заразившийся COVID-19 во время нахождения в больнице. Он был зарегистрирован как пациент, инфицированный коронавирусом, 27 июля.
За время пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 509 человек, из них 93 были зарегистрированы в период с 25 по 31 июля, в том числе 45 — в пятницу, 31 июля. Новая вспышка инфекции началась в приморском городе Дананг спустя три месяца после регистрации предыдущего заражения внутри страны. Смертей от коронавируса во Вьетнаме до 31 июля не регистрировалось. В настоящее время, по данным правительственного интернет-портала Вьетнама, в карантин в связи с новой вспышкой инфекции в стране помещены более 53 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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