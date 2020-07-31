https://ria.ru/20200731/1575204354.html
Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первая смерть от COVID-19 зафиксирована во Вьетнаме за все время распространения пандемии нового коронавируса, сообщает местное издание Vietnam News со ссылкой... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:50
2020-07-31T14:42
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Первая смерть от COVID-19 зафиксирована во Вьетнаме за все время распространения пандемии нового коронавируса
, сообщает местное издание Vietnam News
со ссылкой на власти.
Сообщается, что о смерти сообщил вьетнамский руководящий комитет по профилактике и контролю за распространением COVID-19. Скончался пациент под номером 428.
По данным правительственного интернет-портала Вьетнама, опубликованным ранее, пациент номер 428 — это 70-летний гражданин Вьетнама, находившийся на лечении в больнице Da Nang Hospital с диагнозом, не связанным с коронавирусной инфекцией, и заразившийся COVID-19 во время нахождения в больнице. Он был зарегистрирован как пациент, инфицированный коронавирусом, 27 июля.
За время пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 509 человек, из них 93 были зарегистрированы в период с 25 по 31 июля, в том числе 45 — в пятницу, 31 июля. Новая вспышка инфекции началась в приморском городе Дананг спустя три месяца после регистрации предыдущего заражения внутри страны. Смертей от коронавируса во Вьетнаме до 31 июля не регистрировалось. В настоящее время, по данным правительственного интернет-портала Вьетнама, в карантин в связи с новой вспышкой инфекции в стране помещены более 53 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.