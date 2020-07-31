Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от коронавируса

По данным правительственного интернет-портала Вьетнама, опубликованным ранее, пациент номер 428 — это 70-летний гражданин Вьетнама, находившийся на лечении в больнице Da Nang Hospital с диагнозом, не связанным с коронавирусной инфекцией, и заразившийся COVID-19 во время нахождения в больнице. Он был зарегистрирован как пациент, инфицированный коронавирусом, 27 июля.

За время пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 509 человек, из них 93 были зарегистрированы в период с 25 по 31 июля, в том числе 45 — в пятницу, 31 июля. Новая вспышка инфекции началась в приморском городе Дананг спустя три месяца после регистрации предыдущего заражения внутри страны. Смертей от коронавируса во Вьетнаме до 31 июля не регистрировалось. В настоящее время, по данным правительственного интернет-портала Вьетнама, в карантин в связи с новой вспышкой инфекции в стране помещены более 53 тысяч человек.