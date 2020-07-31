В МВД рассказали о микроавтобусе, попавшем в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Микроавтобус, попавший в Микроавтобус, попавший в ДТП в Крыму , был взят перевозчиком в аренду, необходимые документы у него были, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В пятницу утром на трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. По предварительной версии, водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, уснул за рулем и врезался в впереди идущий грузовик.

"Транспортное средство было взято перевозчиком в аренду. Осуществлялись перевозки по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений", - говорится в сообщении МВД.

Представитель Ространснадзора уточнил РИА Новости, что перевозчик - индивидуальный предприниматель, имеет лицензию, договор обязательного страхования.

В минтрансе Краснодарского края уточнили, что лицензия на перевозки была выдана в Крыму.

"Автобус принадлежит физлицу, проживающему на территории Краснодарского края. Но для осуществления предпринимательской деятельности и перевозки пассажиров он используется индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории республики Крым . В эту лицензию и включено данное транспортное средство", - сообщили агентству в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.