https://ria.ru/20200731/1575203569.html
В МВД рассказали о микроавтобусе, попавшем в ДТП в Крыму
Микроавтобус, попавший в ДТП в Крыму, был взят перевозчиком в аренду, необходимые документы у него были, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:36
2020-07-31T11:04
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика крым
происшествия
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республика крым
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575202030_0:0:664:374_1400x0_80_0_0_eaa1fe3fdd9ef8478b395f8b139c85fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика крым, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости.
Микроавтобус, попавший в ДТП в Крыму
, был взят перевозчиком в аренду, необходимые документы у него были, сообщает пресс-служба МВД по республике.
В пятницу утром на трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. По предварительной версии, водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, уснул за рулем и врезался в впереди идущий грузовик.
"Транспортное средство было взято перевозчиком в аренду. Осуществлялись перевозки по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений", - говорится в сообщении МВД.
Представитель Ространснадзора уточнил РИА Новости, что перевозчик - индивидуальный предприниматель, имеет лицензию, договор обязательного страхования.
В минтрансе Краснодарского края
уточнили, что лицензия на перевозки была выдана в Крыму.
"Автобус принадлежит физлицу, проживающему на территории Краснодарского края. Но для осуществления предпринимательской деятельности и перевозки пассажиров он используется индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории республики Крым
. В эту лицензию и включено данное транспортное средство", - сообщили агентству в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.
По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.