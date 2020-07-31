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В МВД рассказали о микроавтобусе, попавшем в ДТП в Крыму
Микроавтобус, попавший в ДТП в Крыму, был взят перевозчиком в аренду, необходимые документы у него были, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:04
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика крым
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика крым, происшествия

В МВД рассказали о микроавтобусе, попавшем в ДТП в Крыму

10:36 31.07.2020 (обновлено: 11:04 31.07.2020)
1572
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России / Перейти в фотобанкДТП с участием микроавтобуса в Крыму
ДТП с участием микроавтобуса в Крыму
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России
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ДТП с участием микроавтобуса в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Микроавтобус, попавший в ДТП в Крыму, был взят перевозчиком в аренду, необходимые документы у него были, сообщает пресс-служба МВД по республике.
В пятницу утром на трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. По предварительной версии, водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, уснул за рулем и врезался в впереди идущий грузовик.
Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
09:22
Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму
"Транспортное средство было взято перевозчиком в аренду. Осуществлялись перевозки по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений", - говорится в сообщении МВД.
Представитель Ространснадзора уточнил РИА Новости, что перевозчик - индивидуальный предприниматель, имеет лицензию, договор обязательного страхования.
В минтрансе Краснодарского края уточнили, что лицензия на перевозки была выдана в Крыму.
"Автобус принадлежит физлицу, проживающему на территории Краснодарского края. Но для осуществления предпринимательской деятельности и перевозки пассажиров он используется индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным на территории республики Крым. В эту лицензию и включено данное транспортное средство", - сообщили агентству в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.
На месте ДТП с участием микроавтобуса ГАЗель в Омской области. 20 марта 2020
08:40
Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2018 - 2020 годах
По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика КрымПроисшествия
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