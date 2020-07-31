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Распространение нового коронавируса
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В Москве выявили 695 новых случаев коронавируса
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве — 695, Свердловской области — 210, ХМАО — 171,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:36
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Москве выявили 695 новых случаев коронавируса

10:36 31.07.2020
2889
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве — 695, Свердловской области — 210, ХМАО — 171, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 695, 2. Свердловская область 210, 3. Ханты-Мансийский АО 171", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев заболевания за сутки зафиксировано Еврейской автономной области — два, Ненецком автономном округе и Севастополе — по одному.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваХанты-Мансийский АОСевастопольОбщество
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