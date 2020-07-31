В Хабаровске омбудсмен призвал к поиску законных методов выражения мнения

ХАБАРОВСК, 31 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий рекомендовал жителям Хабаровска, ежедневно выходящим на несанкционированные митинги, искать законные методы выражения своего мнения и не создавать неудобств жителям, которые в митингах не участвуют.
"Я противник, категорический противник любых незаконных акций, будь то шествие, демонстрация… Считаю, что нужно находить законные методы. Разрешит мэрия где-то шествие проводить, вот там это и нужно делать. А сейчас эти люди, в первую очередь, нарушают права других граждан, которые совсем не участвуют в этих акциях, но, тем не менее, вынуждены и слушать этот шум, вынуждены мириться с тем, что не проехать иногда", - сказал Чесницкий журналистам.
"В правовом государстве все вопросы нужно решать правовым путем", - подчеркнул он.
В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко призвала родителей не водить детей на несанкционированные митинги, которые помимо угрозы заражения COVID-19, несут и психологическую опасность.
"Участие в несанкционированных мероприятиях несовершеннолетних трактуется законом как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, вовлечение детей в деятельность, не связанную с их возрастом. С точки зрения психологии, внедрение в детскую психику протестных настроений может в дальнейшем носить негативные последствия. Такие последствия способны проявиться даже спустя годы. Как минимум, может произойти искажение жизненного восприятия ребенка. Дети не должны играть во взрослые игры", - приводятся на сайте правительства края слова Трегубенко.
Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев.
В регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый прирост числа заразившихся COVID-19. Для помощи в борьбе с инфекцией в регион прилетели 26 медиков из Москвы. По данным краевого минздрава, с начала эпидсезона коронавирусом уже заболели свыше 200 детей. При этом за июнь и июль количество заражений резко выросло – до 89 случаев.