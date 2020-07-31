В Хабаровске омбудсмен призвал к поиску законных методов выражения мнения

"Я противник, категорический противник любых незаконных акций, будь то шествие, демонстрация… Считаю, что нужно находить законные методы. Разрешит мэрия где-то шествие проводить, вот там это и нужно делать. А сейчас эти люди, в первую очередь, нарушают права других граждан, которые совсем не участвуют в этих акциях, но, тем не менее, вынуждены и слушать этот шум, вынуждены мириться с тем, что не проехать иногда", - сказал Чесницкий журналистам.