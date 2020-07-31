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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200731/1575203224.html
Курс евро вырос выше 87 рублей
Рубль в начале дня снижается к доллару и более значительно падает к евро, отыгрывая динамику форекса, где европейская валюта укрепляется уже в район 1,19... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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РИА Новости
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353
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россия, динамика курсов валют, московская биржа, экономика

Курс евро вырос выше 87 рублей

10:33 31.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой евро в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рубль в начале дня снижается к доллару и более значительно падает к евро, отыгрывая динамику форекса, где европейская валюта укрепляется уже в район 1,19 доллара - впервые с мая 2018 года.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск повышался на 20 копеек, до 73,37 рубля, курс евро - на 64 копейки, до 87,29 рубля. Евро уже поднимался в пятницу до 87,48 рубля, обновляя максимумы с марта, следует из данных Московской биржи.
Стоимость нефти утром повышается на 0,8%, до 43,58 доллара за баррель по марке Brent.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
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