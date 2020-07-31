https://ria.ru/20200731/1575203224.html
Курс евро вырос выше 87 рублей
Рубль в начале дня снижается к доллару и более значительно падает к евро, отыгрывая динамику форекса, где европейская валюта укрепляется уже в район 1,19... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:33
2020-07-31T10:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, московская биржа, экономика