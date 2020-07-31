https://ria.ru/20200731/1575202838.html
Путин поручил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с администрацией президента рассмотреть вопрос об организации регулярных мероприятий для школьников и... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:30
2020-07-31T10:30
россия
владимир путин
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200709/1574127257.html
True Story
Как будто это им поможет свои права защищать...
52
Стенька Разин
Ой как поможет! И это не 100%,а все 1000% Дальше....а вот вы откуда свалились?! Из не умершей окраины Руси?! Аль вы друг “Емануэля!”
22
11
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575163517_0:197:3072:1925_1400x0_80_0_0_48a433169fc676e86415e551ce34fb90.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, образование - общество, общество