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Путин поручил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с администрацией президента рассмотреть вопрос об организации регулярных мероприятий для школьников и... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:30
россия
владимир путин
образование - общество
общество
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, владимир путин, образование - общество, общество

Путин поручил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции

10:30 31.07.2020
1923
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с администрацией президента рассмотреть вопрос об организации регулярных мероприятий для школьников и студентов, направленных на сохранение исторической памяти и изучение конституции, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с администрацией президента Российской Федерации вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской Федерации, для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, и представить соответствующие предложения", - говорится в опубликованных поручениях по итогам встречи президента с членами рабочей группы по поправкам в конституцию..
Президент РФ Владимир Путин
9 июля, 17:09
Путин призвал вовлечь молодежь в технологическое развитие регионов
4416001175
Обсудить 11
РоссияВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Как будто это им поможет свои права защищать...
31 июля, 10:31
True Story
3740209
Ой как поможет! И это не 100%,а все 1000% Дальше....а вот вы откуда свалились?! Из не умершей окраины Руси?! Аль вы друг “Емануэля!”
31 июля, 11:16
Стенька Разин
1510006
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