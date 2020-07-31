У генерала ФТС нашли имущество на 121 миллион рублей

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Генпрокуратура России предъявила иск к бывшему начальнику управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы РФ генерал-лейтенанту Генпрокуратура России предъявила иск к бывшему начальнику управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы РФ генерал-лейтенанту Александру Кизлыку , обвиняемому в коррупции, об обращении в доход государства имущества более чем на 121 миллион рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, Кизлык состоял на госслужбе с 1984 года, его супруга длительное время не работает. Зарплата и преподавательская деятельность Кизлыка являлись единственными источниками дохода семьи.

Отмечается, что при совокупном доходе супругов с 2001 по 2019 годы в 34,7 миллиона рублей они приобрели имущество более чем на 121 миллион, в том числе денежные средства в рублях и валюте на 89 миллионов рублей, два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 миллионов рублей, а также иконы, являющиеся культурной ценностью и имеющие особое историко-культурное значение.

"Таким образом, результаты проверки выявили явное несоответствие доходов супругов Кизлыков стоимости имущества, которым они владеют", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В итоге Генпрокуратурой "предъявлен гражданский иск об обращении в доход государства имущества, в отношении которого отсутствуют доказательства его приобретения в установленном законом порядке, на общую сумму более 121 миллиона рублей". Исковое заявление направлено для рассмотрения в Мещанский районный суд.

Кизлык и еще четыре фигуранта дела о злоупотреблении должностными полномочиями находятся под арестом. По версии следствия, они помогали контрабандистам, перевозившим деньги, уходить от уголовной ответственности.