https://ria.ru/20200731/1575202437.html
В Омске ищут мужчину, который напал на шестилетнюю девочку
Полиция и следователи разыскивают мужчину, который зашёл в подъезд многоэтажки за 6-летней девочкой и напал на неё, сообщили в СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:25
2020-07-31T10:25
омская область
омск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, омск, происшествия
ОМСК, 31 июл – РИА Новости.
Полиция и следователи разыскивают мужчину, который зашёл в подъезд многоэтажки за 6-летней девочкой и напал на неё, сообщили в СУСК РФ по Омской области
.
По данным пресс-службы УМВД по Омской области, в полицию 30 июля обратилась жительница Центрального округа Омска и рассказала, что в подъезде дома на 2-й Дачной улице к ее шестилетней дочери приставал неизвестный. Следователи и полицейские прибыли на место и изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также составили фоторобот подозреваемого. Разыскивается мужчина 25-30 лет на вид, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы длинные вьющиеся до плеч, на лице щетина. Был одет в чёрную куртку, штаны и ботинки черного цвета, на голове кепка темно-серого цвета.
"Неизвестный мужчина напал на 6-летнюю девочку и притянул ее к себе, ребенок вырвался и убежал", - уточняют в СУСК.
По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, девочка не пострадала.
Возбуждено уголовное дело по п. "б", ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
В Омске
сейчас разыскивают ещё одного мужчину, который подозревается в двух нападениях на женщин на Левобережье: в одном случае женщина погибла, во втором, случившемся три дня назад, жертве удалось выжить.