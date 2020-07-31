В Омске ищут мужчину, который напал на шестилетнюю девочку

По данным пресс-службы УМВД по Омской области, в полицию 30 июля обратилась жительница Центрального округа Омска и рассказала, что в подъезде дома на 2-й Дачной улице к ее шестилетней дочери приставал неизвестный. Следователи и полицейские прибыли на место и изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также составили фоторобот подозреваемого. Разыскивается мужчина 25-30 лет на вид, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы длинные вьющиеся до плеч, на лице щетина. Был одет в чёрную куртку, штаны и ботинки черного цвета, на голове кепка темно-серого цвета.