В Крыму выявили 28 новых случаев COVID-19

"Зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что за истекшие сутки обследование на коронавирус прошли 1988 человек.