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В Крыму выявили 28 новых случаев COVID-19
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике за минувшие сутки зарегистрированы 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529492_0:0:3242:1824_1400x0_80_0_0_7316b0a6593883e5bf9e5eeb203199cc.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, сергей аксенов (политик)

В Крыму выявили 28 новых случаев COVID-19

10:18 31.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике за минувшие сутки зарегистрированы 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Сутками ранее в республике коронавирус диагностировали у 13 человек.

"Зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что за истекшие сутки обследование на коронавирус прошли 1988 человек.

По его словам, всего в республике зарегистрированы 1204 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 912 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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