В Крыму выявили 28 новых случаев COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике за минувшие сутки зарегистрированы 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Сутками ранее в республике коронавирус диагностировали у 13 человек.
"Зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что за истекшие сутки обследование на коронавирус прошли 1988 человек.
По его словам, всего в республике зарегистрированы 1204 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 912 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.