https://ria.ru/20200731/1575201951.html
Мишустин поручил представить предложения по экологическому туризму
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца лета сформулировать меры по развитию экологического туризма в России. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:15
2020-07-31T10:25
туризм
новости - туризм
туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
общество
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https://ria.ru/20200729/1575112232.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, общество