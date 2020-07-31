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Мишустин поручил представить предложения по экологическому туризму
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца лета сформулировать меры по развитию экологического туризма в России. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:25
туризм
новости - туризм
туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, общество

Мишустин поручил представить предложения по экологическому туризму

10:15 31.07.2020 (обновлено: 10:25 31.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до конца лета сформулировать меры по развитию экологического туризма в России.
"Минприроды России и Ростуризму подготовить дополнительные предложения по развитию видов экологического туризма с учётом географического положения национальных парков на территории РФ и доложить в правительство. Срок – до 1 сентября 2020 года", - говорится в перечне решений по итогам выступления Мишустина в Госдуме с отчётом о работе правительства.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФОбщество
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