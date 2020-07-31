У водителя разбившейся в Крыму маршрутки не было разрешения на перевозки

© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. У водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, не было документов для перевозки пассажиров, сообщил РИА Новости министр транспорта республики Сергей Карпов.

"У него не было документов на перевозку пассажиров — ни на заказную, ну и понятно, на маршрутную. В нашем понимании это нелегальная перевозка", — сказал он.

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По словам собеседника агентства, автобус зарегистрирован в Краснодарском крае. При этом в компании "Кубаньпассажиравтосервис" заявили, что к ним машина не имеет никакого отношения.

"У нас микроавтобуса такого практически нет, который ходит на Крым. У нас проходящий "Евпатория" называется", — сказали в инфоцентре компании.

Краснодара в Севастополь , врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом. По предварительным данным МВД, причиной аварии стало то, что водитель маршрутки уснул за рулем. Авария произошла на трассе " Таврида ", неподалеку от села Русаковка Белогорского района , примерно в пять утра. Микроавтобус Mercedes Sprinter, ехавший из, врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом. По предварительным данным МВД, причиной аварии стало то, что водитель маршрутки уснул за рулем.

Погибли девять человек, еще девять, в том числе двое детей и беременная девушка, пострадали.