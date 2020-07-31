https://ria.ru/20200731/1575201755.html
У водителя разбившейся в Крыму маршрутки не было разрешения на перевозки
У водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, не было документов для перевозки пассажиров, сообщил РИА Новости министр транспорта республики Сергей Карпов. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:13
2020-07-31T10:51
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
республика крым
происшествия
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республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погибли 9 человек, сообщили РИА Новости в республиканском МЧС.
Авария произошла примерно в 5:15 мск в Белогорском районе, недалеко от села Русаковка. Микроавтобус Mercedes Sprinter, выполнявший рейс по маршруту, врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом.
По предварительным данным МВД, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.
2020-07-31T10:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, республика крым, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. У водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, не было документов для перевозки пассажиров, сообщил РИА Новости министр транспорта республики Сергей Карпов.
"У него не было документов на перевозку пассажиров — ни на заказную, ну и понятно, на маршрутную. В нашем понимании это нелегальная перевозка", — сказал он.
По словам собеседника агентства, автобус зарегистрирован в Краснодарском крае. При этом в компании "Кубаньпассажиравтосервис" заявили, что к ним машина не имеет никакого отношения.
"У нас микроавтобуса такого практически нет, который ходит на Крым. У нас проходящий "Евпатория" называется", — сказали в инфоцентре компании.
Авария произошла на трассе "Таврида
", неподалеку от села Русаковка Белогорского района
, примерно в пять утра. Микроавтобус Mercedes Sprinter, ехавший из Краснодара
в Севастополь
, врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом. По предварительным данным МВД, причиной аварии стало то, что водитель маршрутки уснул за рулем.
Погибли девять человек, еще девять, в том числе двое детей и беременная девушка, пострадали.
Следственное управление МВД по Крыму возбудило два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.