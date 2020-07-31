https://ria.ru/20200731/1575201572.html
ФСБ показала видео спецоперации против исламистов в Волгоградской области
ФСБ опубликовала видео спецоперации в Волгоградской области, где удалось ликвидировать ячейку экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:28
2020-07-31T10:28
таблиги джамаат
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоградская область
происшествия
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1
волгоградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Спецоперация по разгромлению ячейки исламистов в Волгоградской области. Видео ФСБ РФ
ФСБ: в Волгоградской области разгромлена ячейка исламистов "Таблиги Джамаат", задержаны организатор и 6 рядовых членов, изъяты запрещенные книги
2020-07-31T10:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таблиги джамаат, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоградская область, происшествия