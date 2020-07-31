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У водителя разбившейся в Крыму маршрутки не было разрешения на перевозки
Необходимых документов для перевозки пассажиров у водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, не было, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Сергей... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:16
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
республика крым
происшествия
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дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, республика крым, происшествия

У водителя разбившейся в Крыму маршрутки не было разрешения на перевозки

10:02 31.07.2020 (обновлено: 10:16 31.07.2020)
1637
© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Необходимых документов для перевозки пассажиров у водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, не было, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
В пятницу утром на трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. По предварительной версии, водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, уснул за рулем и врезался в впереди идущий грузовик.
"У него не было документов на перевозку пассажиров - ни на заказную, ну и понятно, на маршрутную. В нашем понимании это нелегальная перевозка", - сказал Карпов.
Он уточнил, что автобус зарегистрирован в Краснодарском крае.
По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
09:22
Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму
0206153
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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуРеспублика КрымПроисшествия
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