У водителя разбившейся в Крыму маршрутки не было разрешения на перевозки

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Необходимых документов для перевозки пассажиров у водителя микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, не было, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
В пятницу утром на трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. По предварительной версии, водитель микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, уснул за рулем и врезался в впереди идущий грузовик.
"У него не было документов на перевозку пассажиров - ни на заказную, ну и понятно, на маршрутную. В нашем понимании это нелегальная перевозка", - сказал Карпов.
Он уточнил, что автобус зарегистрирован в Краснодарском крае.
По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.