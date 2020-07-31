https://ria.ru/20200731/1575201005.html
Среди погибших в крупном ДТП с микроавтобусом в Крыму есть туристы
Установлены личности троих погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму, это туристы, которые ехали на отдых, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:57
2020-07-31T10:13
туризм
новости - туризм
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
следственный комитет россии (ск рф)
краснодар
севастополь
происшествия
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198367_0:370:960:910_1400x0_80_0_0_a2add35c5e3abc1b17b1f5714acb1e29.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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