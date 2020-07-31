Среди погибших в крупном ДТП с микроавтобусом в Крыму есть туристы

"Личность троих погибших установлена. Это туристы, которые ехали на отдых", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что возбуждено два уголовных дела: за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.