В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109

"На 31 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2048 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 40 459 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 302 693 человека, за сутки – 3812", - говорится в сообщении.