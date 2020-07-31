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В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109
Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
алтайский край
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, алтайский край

В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109

09:55 31.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
БАРНАУЛ, 31 июл - РИА Новости. Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе.
"На 31 июля в Алтайском крае зарегистрировано 111 новых случаев заболевания… Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 9109 человек, в том числе 861 ребенок до 17 лет включительно", - говорится в сообщении.
За сутки, как сообщается, скончались четыре человека с коронавирусом, за весь период - 215 человек.
"Тяжелобольных – 104, на аппарате – 27. Всего выздоровело 7314 человек, из них за прошедшие сутки выздоровело 156 пациентов", - уточняет оперштаб.
Таким образом, отмечается, на сегодняшний день проходят лечение 1580 человек, из них в госпиталях находятся 945 пациентов, амбулаторное лечение получают 635 пациентов.
"На 31 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2048 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 40 459 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 302 693 человека, за сутки – 3812", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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