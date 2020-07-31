https://ria.ru/20200731/1575200942.html
В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109
Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:55
2020-07-31T09:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1400x0_80_0_0_f41d6018836a4f60043614178eff4dc1.jpg
https://ria.ru/20200730/1575172299.html
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1400x0_80_0_0_f41d6018836a4f60043614178eff4dc1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:2037_1400x0_80_0_0_643afee276503afac11ae7578f5ac839.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_668:0:2716:2048_1400x0_80_0_0_ce6491b9aed378c4e43e6b9e12f759d3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, алтайский край
БАРНАУЛ, 31 июл - РИА Новости.
Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае
за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе.
"На 31 июля в Алтайском крае зарегистрировано 111 новых случаев заболевания… Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 9109 человек, в том числе 861 ребенок до 17 лет включительно", - говорится в сообщении.
За сутки, как сообщается, скончались четыре человека с коронавирусом, за весь период - 215 человек.
"Тяжелобольных – 104, на аппарате – 27. Всего выздоровело 7314 человек, из них за прошедшие сутки выздоровело 156 пациентов", - уточняет оперштаб.
Таким образом, отмечается, на сегодняшний день проходят лечение 1580 человек, из них в госпиталях находятся 945 пациентов, амбулаторное лечение получают 635 пациентов.
"На 31 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2048 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 40 459 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 302 693 человека, за сутки – 3812", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.