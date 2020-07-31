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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200731/1575200919.html
Путин предложил вручать новое издание Конституции при выдаче паспорта
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о вручении нового издания Конституции вместе с паспортом при его первом получении, сообщается РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:05
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
общество
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, владимир путин, общество

Путин предложил вручать новое издание Конституции при выдаче паспорта

09:55 31.07.2020 (обновлено: 10:05 31.07.2020)
480
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина РФ и Конституция РФ
Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ . Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о вручении нового издания Конституции вместе с паспортом при его первом получении, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ: рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ. Доклад – до 1 октября 2020 года", - говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.
Конституция РФ
4 июля, 07:04Голосование по поправкам в Конституцию
Опубликован обновленный текст Конституции
34810114
Обсудить 3
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинОбщество
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