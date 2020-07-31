https://ria.ru/20200731/1575200919.html
Путин предложил вручать новое издание Конституции при выдаче паспорта
Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о вручении нового издания Конституции вместе с паспортом при его первом получении, сообщается РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:55
2020-07-31T10:05
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200704/1573879639.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, владимир путин, общество