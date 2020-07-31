Путин предложил вручать новое издание Конституции при выдаче паспорта

"Правительству РФ: рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции РФ в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина РФ гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ. Доклад – до 1 октября 2020 года", - говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию.