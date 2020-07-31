Путин поручил оптимизировать процесс получения российского гражданства

"Правительству РФ проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство РФ и стоимость услуг организаций, уполномоченных на оказание содействия в оформлении и подаче таких заявлений, подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей, проработать совместно с администрацией президента РФ эти предложения в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы и представить их в установленном порядке. Срок – 1 октября 2020 года", - говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с членами рабочей группы по поправкам в конституцию.