https://ria.ru/20200731/1575200811.html
Путин поручил оптимизировать процесс получения российского гражданства
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября проработать вопрос оптимизации получения иностранцами российского гражданства, сообщается на... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:53
2020-07-31T10:03
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200515/1571483726.html
A A
Ну да, нам таджиков как раз не хватает.
20
Вацлав Петров
2019 год - официальная убыль населения 300 т. человек. Выдали паспорта 500 т. человек. Вывод - вымирание русских идёт темпом 800 т. человек в год. В этом году наверняка будет больше, поэтому и паспортов мигрантов нужно выдавать больше. За Конституцию проголосовали? Ну и получайте. Переиначивая Черчилля - пожертвовав свободой ради стабильности, не получишь ни того, ни другого.
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7
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество