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Путин поручил оптимизировать процесс получения российского гражданства
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября проработать вопрос оптимизации получения иностранцами российского гражданства, сообщается на... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:03
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200515/1571483726.html
Ну да, нам таджиков как раз не хватает.
20
2019 год - официальная убыль населения 300 т. человек. Выдали паспорта 500 т. человек. Вывод - вымирание русских идёт темпом 800 т. человек в год. В этом году наверняка будет больше, поэтому и паспортов мигрантов нужно выдавать больше. За Конституцию проголосовали? Ну и получайте. Переиначивая Черчилля - пожертвовав свободой ради стабильности, не получишь ни того, ни другого.
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
владимир путин, общество

Путин поручил оптимизировать процесс получения российского гражданства

09:53 31.07.2020 (обновлено: 10:03 31.07.2020)
7008
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября проработать вопрос оптимизации получения иностранцами российского гражданства, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство РФ и стоимость услуг организаций, уполномоченных на оказание содействия в оформлении и подаче таких заявлений, подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей, проработать совместно с администрацией президента РФ эти предложения в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 – 2025 годы и представить их в установленном порядке. Срок – 1 октября 2020 года", - говорится в перечне поручений по итогам встречи президента с членами рабочей группы по поправкам в конституцию.
Паспорта РФ
15 мая, 11:27Распространение нового коронавируса
Количество получивших российское гражданство выросло в 2,5 раза
49201631
Обсудить 7
Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Ну да, нам таджиков как раз не хватает.
31 июля, 09:55
AAA A
1400006
2019 год - официальная убыль населения 300 т. человек. Выдали паспорта 500 т. человек. Вывод - вымирание русских идёт темпом 800 т. человек в год. В этом году наверняка будет больше, поэтому и паспортов мигрантов нужно выдавать больше. За Конституцию проголосовали? Ну и получайте. Переиначивая Черчилля - пожертвовав свободой ради стабильности, не получишь ни того, ни другого.
31 июля, 10:41
ВПВацлав Петров
1010014
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