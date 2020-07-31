В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 94

С 21 июля в области ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по данным на четверг, в регионе было 11 065 случаев COVID-19. Выздоровели 10 882 пациента, умерли 92.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.