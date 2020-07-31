https://ria.ru/20200731/1575200747.html
В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 94
Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки выросло до 94, выздоровели более 11 тысяч, сообщила... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:52
2020-07-31T09:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
https://ria.ru/20200731/1575198573.html
воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1268:0:2758:1117_1400x0_80_0_0_778ce9c71f37af073769e460cf7498b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_891:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_3cddb92ed8ad83f44fea935a6330caa5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, воронежская область
ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости.
Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области
за сутки выросло до 94, выздоровели более 11 тысяч, сообщила администрация региона.
С 21 июля в области ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по данным на четверг, в регионе было 11 065 случаев COVID-19. Выздоровели 10 882 пациента, умерли 92.
"Воронежская область, 09.14 (мск), пятница, 31 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 11 153. Выздоровели: 11 031. Умерли: 94", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлены 88 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 149 человек. Двое умерли.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.