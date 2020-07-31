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Путин поручил поддержать лишившихся вкладов в банке россиян
Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать дополнительные меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках. Об этом сообщает... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:40
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика

Путин поручил поддержать лишившихся вкладов в банке россиян

09:49 31.07.2020 (обновлено: 11:40 31.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать дополнительные меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как следует из перечня поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Они должны представить доклад до 1 октября.
В начале июля член рабочей группы, депутат Госдумы от "Справедливой России" Валерий Гартунг рассказал, что банковские вклады потеряли 192 тысячи человек, и предложил найти какую-то юридическую формулу, чтобы помочь им. Путин согласился с тем, что этот вопрос надо проработать.
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