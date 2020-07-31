https://ria.ru/20200731/1575200660.html
Путин поручил поддержать лишившихся вкладов в банке россиян
Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать дополнительные меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках. Об этом сообщает... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:49
2020-07-31T11:40
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200520/1571717280.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика