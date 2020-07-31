https://ria.ru/20200731/1575199943.html
Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:36
2020-07-31T17:18
россия
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россельхозбанк
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экономика
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https://ria.ru/20200717/1574491943.html
https://ria.ru/20200728/1575037476.html
deniszasimovich
В средние века ростовщиков сжигали на костре. Правильно делали.
539
Сергей Коновалов
т е я положив свои деньги в банк, как бы передал их в поверительное управление, оговорив срок, банк распоряжается моими деньгами, зарабатывает и ещё хочет чтобы я ему за это заплатил???? круто!
479
115
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40368/53/403685393_0:0:3134:1763_1400x0_80_0_0_5eacd8a268b6cf0b85b5b4680f004c39.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юникредит банк, абсолют банк, росбанк, центральный банк рф (цб рф), россельхозбанк, общество, экономика