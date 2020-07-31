Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.

Как пояснили изданию в Абсолют-банке , который готовит соответствующий документ, речь идет о списании денег за ведение счета и платежей по кредитам.

По закону банки должны обновлять идентификационные данные клиентов (паспорт, наличие судебных решений и так далее) как минимум раз в год. Если информация устарела, банк обязан связаться с клиентом и до обновления данных все транзакции приостанавливаются.

В результате у тех, кто не выходит на связь, копятся штрафы и неустойки, а кредитные организации не получают причитающиеся им средства и не могут предотвратить мошенничество со "спящими счетами".