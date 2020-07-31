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Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян
Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:18
россия
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В средние века ростовщиков сжигали на костре. Правильно делали.
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т е я положив свои деньги в банк, как бы передал их в поверительное управление, оговорив срок, банк распоряжается моими деньгами, зарабатывает и ещё хочет чтобы я ему за это заплатил???? круто!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, юникредит банк, абсолют банк, росбанк, центральный банк рф (цб рф), россельхозбанк, общество, экономика

Банки поддержали списание денег с неактивных счетов россиян

09:36 31.07.2020 (обновлено: 17:18 31.07.2020)
126618
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские банки хотят получить право списывать деньги со счетов клиентов, если они не выходят на связь и обновить сведения о них невозможно, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
Как пояснили изданию в Абсолют-банке, который готовит соответствующий документ, речь идет о списании денег за ведение счета и платежей по кредитам.
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По закону банки должны обновлять идентификационные данные клиентов (паспорт, наличие судебных решений и так далее) как минимум раз в год. Если информация устарела, банк обязан связаться с клиентом и до обновления данных все транзакции приостанавливаются.
В результате у тех, кто не выходит на связь, копятся штрафы и неустойки, а кредитные организации не получают причитающиеся им средства и не могут предотвратить мошенничество со "спящими счетами".
Инициативу поддержали в ЮниКредит Банке, РСХБ и Росбанке. В Центробанке сообщили, что пока к ним такой документ не поступал.
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РоссияЮниКредит БанкАбсолют БанкРосбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссельхозбанкОбществоЭкономика
Популярные комментарии
В средние века ростовщиков сжигали на костре. Правильно делали.
31 июля, 09:47
ddeniszasimovich
515133008
т е я положив свои деньги в банк, как бы передал их в поверительное управление, оговорив срок, банк распоряжается моими деньгами, зарабатывает и ещё хочет чтобы я ему за это заплатил???? круто!
31 июля, 10:00
Сергей Коновалов
4401047711
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