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В Иерусалиме на акции протеста задержали 16 человек
Шестнадцать человек задержали в ходе беспорядков на акции протеста в Иерусалиме в четверг вечером, сообщила пресс-служба полиции Израиля. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:32
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иерусалим
тель-авив
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биньямин нетаньяху, иерусалим, тель-авив, израиль

В Иерусалиме на акции протеста задержали 16 человек

09:32 31.07.2020
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июл - РИА Новости. Шестнадцать человек задержали в ходе беспорядков на акции протеста в Иерусалиме в четверг вечером, сообщила пресс-служба полиции Израиля.
"Были задержаны 16 подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападении на демонстрантов, сотрудника полиции", - заявила пресс-служба.
Акция протеста прошла в Иерусалиме близ резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в четверг поздно вечером - после окончания поста Девятого ава, установленного в память о разрушении Первого и Второго иерусалимских храмов и ряда других трагических событий в истории еврейского народа.
По информации издания "Едиот Ахронот", в акции приняли участие около двух тысяч человек. Кроме того, газета пишет, что среди задержанных были не менее восьми членов группировки футбольных фанатов La Familia, которые придерживаются крайне правых взглядов и выступают против участников акций протеста.
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Во вторник вечером было совершено нападение на участников акции протеста в Тель-Авиве. Атаковавшие в чёрном кидали камни, стеклянные бутылки и распыляли слезоточивый газ, в результате чего пять человек пострадали. Полиция арестовала нескольких подозреваемых в нападении на участников митинга, в четверг утром их отпустили под домашний арест.
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Биньямин НетаньяхуИерусалимТель-АвивИзраиль
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