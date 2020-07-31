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В Волгоградской области ликвидировали ячейку исламистов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:57
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоградская область
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
Спецоперация по разгромлению ячейки исламистов в Волгоградской области. Видео ФСБ РФ
ФСБ: в Волгоградской области разгромлена ячейка исламистов "Таблиги Джамаат", задержаны организатор и 6 рядовых членов, изъяты запрещенные книги
2020-07-31T09:32
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области ликвидировали ячейку исламистов

09:32 31.07.2020 (обновлено: 12:57 31.07.2020)
26964
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Удалось задержать организатора ячейки и пятерых ее членов, говорится в сообщении. Против них возбудили уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".
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В ведомстве отметили, что у задержанных обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, а также другие документы, подтверждающие их причастность к "Таблиги Джамаат"*.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Силовики продолжают оперативно-разыскные мероприятия.
Организацию "Таблиги Джамаат"* запретили в России с 2009 года. Верховный суд постановил, что ее участники стремятся раздробить территорию страны и дискриминировать россиян по религиозному признаку.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Волгоградская областьПроисшествия
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31 июля, 09:35
mmaysigov1970
117203122
Терроризму бой!☝🏽
31 июля, 09:34
Ржик Западэнскый
8050002
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