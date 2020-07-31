В Волгоградской области ликвидировали ячейку исламистов

Удалось задержать организатора ячейки и пятерых ее членов, говорится в сообщении. Против них возбудили уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

Организацию "Таблиги Джамаат"* запретили в России с 2009 года. Верховный суд постановил, что ее участники стремятся раздробить территорию страны и дискриминировать россиян по религиозному признаку.