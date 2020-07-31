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МВД возбудило уголовное дело после смертельного ДТП в Крыму
По факту ДТП с микроавтобусом в Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:28
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
краснодар
республика крым
севастополь
происшествия
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дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, краснодар, республика крым, севастополь, происшествия

МВД возбудило уголовное дело после смертельного ДТП в Крыму

09:28 31.07.2020
514
© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. По факту ДТП с микроавтобусом в Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Ранее сообщалось, что на трассе "Таврида" в Белогорском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Предварительной причиной случившегося стало то, что водитель уснул за рулем и врезался в грузовик. По последним данным, девять человек погибли.
"Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), - говорится в сообщении.
По данным МВД, автобус направлялся из Краснодара в Севастополь.
Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
09:22
Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму
010310
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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуКраснодарРеспублика КрымСевастопольПроисшествия
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