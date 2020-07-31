https://ria.ru/20200731/1575199462.html
МВД возбудило уголовное дело после смертельного ДТП в Крыму
По факту ДТП с микроавтобусом в Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:28
2020-07-31T09:28
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
краснодар
республика крым
севастополь
происшествия
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https://ria.ru/20200731/1575198958.html
краснодар
республика крым
севастополь
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198360_0:193:1280:913_1400x0_80_0_0_ccbd95e47c6a009f8150208c964e699e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, краснодар, республика крым, севастополь, происшествия