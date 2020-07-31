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В Кузбассе приостановят работу детских лагерей из-за вспышек коронавируса
Власти Кузбасса решили приостановить с 3 августа работу детских оздоровительных лагерей из-за распространения коронавируса, следует из распоряжения и.о... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:26
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, общество

В Кузбассе приостановят работу детских лагерей из-за вспышек коронавируса

09:26 31.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 31 июл - РИА Новости. Власти Кузбасса решили приостановить с 3 августа работу детских оздоровительных лагерей из-за распространения коронавируса, следует из распоряжения и.о. губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина, опубликованного на сайте правительства региона.
Ранее сообщалось, что двоих детей и четырех взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе, несмотря на то что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора. Позже стало известно, что вспышка COVID-19 зафиксирована еще в одном детском лагере "Лесная сказка", там заболели шесть сотрудников. Прокуратура по данным фактам организовала проверку.
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"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выявлением случаев заражения в организациях отдыха детей и их оздоровления Кемеровской области – Кузбасса: …с 03.08.2020 приостановить реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области…, за исключением стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, принимающих на отдых и оздоровление в летний каникулярный период воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", – говорится в документе.
По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлено 3627 случая заражения коронавирусом, 24 человека скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7455 человек, снято с наблюдения 83 943 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьОбщество
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