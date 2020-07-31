В Кузбассе приостановят работу детских лагерей из-за вспышек коронавируса

КЕМЕРОВО, 31 июл - РИА Новости. Власти Кузбасса решили приостановить с 3 августа работу детских оздоровительных лагерей из-за распространения коронавируса, следует из распоряжения и.о. губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина, опубликованного на сайте правительства региона.

COVID-19 у детей: о чем говорят цифры

COVID-19 у детей: о чем говорят цифры

По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлено 3627 случая заражения коронавирусом, 24 человека скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7455 человек, снято с наблюдения 83 943 человека.