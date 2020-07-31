В Кузбассе приостановят работу детских лагерей из-за вспышек коронавируса

КЕМЕРОВО, 31 июл - РИА Новости. Власти Кузбасса решили приостановить с 3 августа работу детских оздоровительных лагерей из-за распространения коронавируса, следует из распоряжения и.о. губернатора Кузбасса Вячеслава Телегина, опубликованного на сайте правительства региона.
Ранее сообщалось, что двоих детей и четырех взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе, несмотря на то что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора. Позже стало известно, что вспышка COVID-19 зафиксирована еще в одном детском лагере "Лесная сказка", там заболели шесть сотрудников. Прокуратура по данным фактам организовала проверку.
"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выявлением случаев заражения в организациях отдыха детей и их оздоровления Кемеровской области – Кузбасса: …с 03.08.2020 приостановить реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области…, за исключением стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, принимающих на отдых и оздоровление в летний каникулярный период воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", – говорится в документе.
По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлено 3627 случая заражения коронавирусом, 24 человека скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7455 человек, снято с наблюдения 83 943 человека.
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