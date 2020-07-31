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Среди пострадавших в крупном ДТП в Крыму есть беременная девушка
Среди пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму есть беременная девушка, ее состояние оценивается как средней тяжести, сообщила РИА Новости глава Белогорского РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:25
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
республика крым
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, республика крым, происшествия

Среди пострадавших в крупном ДТП в Крыму есть беременная девушка

09:25 31.07.2020
1419
© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Крыму есть беременная девушка, ее состояние оценивается как средней тяжести, сообщила РИА Новости глава Белогорского района Крыма Галина Перелович.
В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали. Предварительной причиной случившегося стало то, что водитель уснул за рулем и врезался в едущий впереди грузовик. Начата проверка.
"Среди пострадавших - девушка 18 лет, 25 недель беременности", - сказала Перелович.
Глава администрации подчеркнула, что по ее информации, состояние беременной девушки оценивается как средней тяжести.
Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
09:22
Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму
113274
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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуРеспублика КрымПроисшествия
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