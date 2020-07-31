В Крыму в ДТП с участием микроавтобуса погибли девять человек

ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"

ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"

© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Число жертв ДТП с микроавтобусом в Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

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В реанимационном отделении симферопольской больницы №6 подтвердили смерть пациента, отметив, что тот находился в крайне тяжелом состоянии и умер во время операции.

Как сообщали в крымском главке МЧС , в больницы доставили десять человек, среди них — двое детей и беременная девушка. Всего в микроавтобусе ехали 18 человек.

Личности троих погибших уже установили. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, это туристы, ехавшие на отдых.

Авария произошла примерно в пять утра на трассе " Таврида ", неподалеку от села Русаковка Белогорского района . Микроавтобус Mercedes Sprinter, ехавший из Краснодара Севастополь , врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом. По предварительным данным МВД, причиной аварии стало то, что водитель маршрутки уснул за рулем.