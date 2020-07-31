https://ria.ru/20200731/1575199161.html
В Крыму в ДТП с участием микроавтобуса погибли девять человек
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:22
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дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
симферополь
республика крым
происшествия
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симферополь
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погибли 9 человек, сообщили РИА Новости в республиканском МЧС.
Авария произошла примерно в 5:15 мск в Белогорском районе, недалеко от села Русаковка. Микроавтобус Mercedes Sprinter, выполнявший рейс по маршруту, врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом.
По предварительным данным МВД, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.
2020-07-31T09:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, симферополь, республика крым, происшествия
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму
выросло до девяти, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
"К сожалению, несмотря на все усилия врачей и оказываемую медицинскую помощь, один из пациентов умер. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.
В реанимационном отделении симферопольской больницы №6 подтвердили смерть пациента, отметив, что тот находился в крайне тяжелом состоянии и умер во время операции.
Как сообщали в крымском главке МЧС
, в больницы доставили десять человек, среди них — двое детей и беременная девушка. Всего в микроавтобусе ехали 18 человек.
Личности троих погибших уже установили. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, это туристы, ехавшие на отдых.
Авария произошла примерно в пять утра на трассе "Таврида
", неподалеку от села Русаковка Белогорского района
. Микроавтобус Mercedes Sprinter, ехавший из Краснодара
в Севастополь
, врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом. По предварительным данным МВД, причиной аварии стало то, что водитель маршрутки уснул за рулем.
Следственное управление МВД по Крыму возбудило два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.