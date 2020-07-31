Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму

Авария произошла на трассе "Таврида" в Белогорском районе. Водитель микроавтобуса, по предварительным данным, уснул за рулем и врезался в грузовик. Всего в автобусе находилось 18 человек, девять из них погибли. Остальных доставили в больницы, состояние некоторых оценивается как тяжелое. Личности погибших, в том числе и водителя, устанавливаются. На месте аварии работают криминалисты и следственная группа.