https://ria.ru/20200731/1575198958.html
Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму
Опубликовано видео с места аварии с микроавтобусом и грузовиком в Крыму. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:22
2020-07-31T11:59
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
республика крым
происшествия
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https://ria.ru/20200731/1575198190.html
Константин Деткин
/по предварительным данным, уснул за рулем/ Здравствуй милый капитализм. Оптимизация расходов в расцвете сил.
99
Егор Бованенко
А такое ощущение, что кто-то стоял в темноте без аварийки, габаритов или аварийного знака. Не раз таких встречал на Тавриде. Почти во всех авариях на Тавриде фигурируют грузовики.
42
10
республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погибли 9 человек, сообщили РИА Новости в республиканском МЧС.
Авария произошла примерно в 5:15 мск в Белогорском районе, недалеко от села Русаковка. Микроавтобус Mercedes Sprinter, выполнявший рейс по маршруту, врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом.
По предварительным данным МВД, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.
2020-07-31T09:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, республика крым, происшествия