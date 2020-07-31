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Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму
Опубликовано видео с места аварии с микроавтобусом и грузовиком в Крыму. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:59
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
республика крым
происшествия
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https://ria.ru/20200731/1575198190.html
/по предварительным данным, уснул за рулем/ Здравствуй милый капитализм. Оптимизация расходов в расцвете сил.
99
А такое ощущение, что кто-то стоял в темноте без аварийки, габаритов или аварийного знака. Не раз таких встречал на Тавриде. Почти во всех авариях на Тавриде фигурируют грузовики.
42
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республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погибли 9 человек, сообщили РИА Новости в республиканском МЧС. Авария произошла примерно в 5:15 мск в Белогорском районе, недалеко от села Русаковка. Микроавтобус Mercedes Sprinter, выполнявший рейс по маршруту, врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом. По предварительным данным МВД, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.
2020-07-31T09:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, республика крым, происшествия

Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму

09:22 31.07.2020 (обновлено: 11:59 31.07.2020)
92261
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Опубликовано видео с места аварии с микроавтобусом и грузовиком в Крыму.
На кадрах видно разбитый микроавтобус Mercedes Sprinter и КамАЗ. На месте ДТП находятся сотрудники экстренных служб, а также МВД.
Авария произошла на трассе "Таврида" в Белогорском районе. Водитель микроавтобуса, по предварительным данным, уснул за рулем и врезался в грузовик. Всего в автобусе находилось 18 человек, девять из них погибли. Остальных доставили в больницы, состояние некоторых оценивается как тяжелое. Личности погибших, в том числе и водителя, устанавливаются. На месте аварии работают криминалисты и следственная группа.
Следственное управление МВД по Крыму возбудило два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
09:04
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Крыму
138103333572
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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуРеспублика КрымПроисшествия
Популярные комментарии
/по предварительным данным, уснул за рулем/ Здравствуй милый капитализм. Оптимизация расходов в расцвете сил.
31 июля, 11:12
Константин Деткин
71206020
А такое ощущение, что кто-то стоял в темноте без аварийки, габаритов или аварийного знака. Не раз таких встречал на Тавриде. Почти во всех авариях на Тавриде фигурируют грузовики.
31 июля, 11:44
ЕБЕгор Бованенко
3020505
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