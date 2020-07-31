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Москалькова оценила обвинения в адрес задержанных в Белоруссии россиян
Обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян нет, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:43
задержание россиян под минском
татьяна москалькова
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
задержание россиян под минском, татьяна москалькова, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Москалькова оценила обвинения в адрес задержанных в Белоруссии россиян

09:15 31.07.2020 (обновлено: 10:43 31.07.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян нет, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я отслеживаю эту ситуацию и провожу мониторинг по СМИ - нет четкого понимания доказательств их вины, которые могли бы быть представлены в публичное пространство. И я также обеспокоена обоснованностью и достаточностью доказательств для их задержания и проведения следственных действий при предъявлении к ним обвинения", - сказала агентству Москалькова
Так, омбудсмен напомнила, что согласно федеральному конституционному закону, уполномоченный может действовать только при поступлении обращения.
"Вчера ещё вечером такого обращения не было", - добавила омбудсмен.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
В российском МИД, комментируя произошедшее, заявили, что Москва рассчитывает на взвешенный объективный подход Белоруссии к установлению всех обстоятельств случившегося. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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