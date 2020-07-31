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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200731/1575198710.html
В Москве 1260 человек излечились от коронавируса за сутки
Еще 1260 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 179 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва

В Москве 1260 человек излечились от коронавируса за сутки

09:13 31.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Еще 1260 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 179 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 179 168", - сообщила Ракова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнастасия РаковаМосква
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