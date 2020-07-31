https://ria.ru/20200731/1575198710.html
В Москве 1260 человек излечились от коронавируса за сутки
Еще 1260 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 179 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:13
2020-07-31T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
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https://ria.ru/20200731/1575198573.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1400x0_80_0_0_f41d6018836a4f60043614178eff4dc1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, анастасия ракова , москва