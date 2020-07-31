Томские врачи проводят прямые эфиры в соцсетях для переболевших COVID-19

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ответы на самые важные вопросы о здоровье, а также ряд практических советов специалистов томской больницы № 2 могут получить не только местные жители, но и все желающие. На странице учреждения в Ответы на самые важные вопросы о здоровье, а также ряд практических советов специалистов томской больницы № 2 могут получить не только местные жители, но и все желающие. На странице учреждения в Instagram стартовал цикл онлайн-встреч с врачами и медицинскими работниками по теме самостоятельной реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.

Небольшие прямые эфиры длительностью 15–20 минут будут проходить каждую пятницу в 11:00 по местному времени (07:00 мск). Первое общение с пациентами в социальной сети состоялось 31 июля: врач дневного стационара для пациентов с коронавирусной инфекцией Екатерина поделилась основными способами преодоления отдышки, вызванной заболеванием, а также ответила на несколько вопросов пользователей.

Планируется провести еще восемь подобных встреч. После записи эфиры доступны на странице учреждения в Instagram для всех пользователей. Темы последующих лекций размещены там же.

"Пациенты после перенесенной новой коронавирусной инфекции нуждаются как в физической, так и в психологической реабилитации. Многие из них сталкиваются с одышкой, физической слабостью, ухудшением внимания, памяти, сна. Основываясь на рекомендациях ВОЗ, мы расскажем, в каких случаях можно самостоятельно справиться с такими последствиями заболевания, а в каких необходима помощь специалистов", — пояснила в анонсирующем ролике заведующая стационаром на дому для лечения пациентов с COVID-19 Анна Агашева.

Она также отметила, что после нормализации эпидемиологической обстановки в регионе на базе больницы планируется организовать ряд очных встреч для пациентов, перенесших инфекцию, со специалистами из различных сфер здравоохранения, инструкторами ЛФК, психологами и даже медицинскими юристами.

"Все зависит от темы, которая будет обсуждаться. Мы, конечно же, прислушаемся к вашим пожеланиям", — добавила Агашева.