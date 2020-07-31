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Томские врачи проводят прямые эфиры в соцсетях для переболевших COVID-19
Ответы на самые важные вопросы о здоровье, а также ряд практических советов специалистов томской больницы № 2 могут получить не только местные жители, но и все... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:25
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РИА Новости
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353
60
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60
коронавирус covid-19, воз, хорошие новости, томск

Томские врачи проводят прямые эфиры в соцсетях для переболевших COVID-19

09:15 31.07.2020 (обновлено: 14:25 31.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВрач перед монитором компьютера
Врач перед монитором компьютера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ответы на самые важные вопросы о здоровье, а также ряд практических советов специалистов томской больницы № 2 могут получить не только местные жители, но и все желающие. На странице учреждения в Instagram стартовал цикл онлайн-встреч с врачами и медицинскими работниками по теме самостоятельной реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.
Небольшие прямые эфиры длительностью 15–20 минут будут проходить каждую пятницу в 11:00 по местному времени (07:00 мск). Первое общение с пациентами в социальной сети состоялось 31 июля: врач дневного стационара для пациентов с коронавирусной инфекцией Екатерина поделилась основными способами преодоления отдышки, вызванной заболеванием, а также ответила на несколько вопросов пользователей.
Планируется провести еще восемь подобных встреч. После записи эфиры доступны на странице учреждения в Instagram для всех пользователей. Темы последующих лекций размещены там же.
"Пациенты после перенесенной новой коронавирусной инфекции нуждаются как в физической, так и в психологической реабилитации. Многие из них сталкиваются с одышкой, физической слабостью, ухудшением внимания, памяти, сна. Основываясь на рекомендациях ВОЗ, мы расскажем, в каких случаях можно самостоятельно справиться с такими последствиями заболевания, а в каких необходима помощь специалистов", — пояснила в анонсирующем ролике заведующая стационаром на дому для лечения пациентов с COVID-19 Анна Агашева.
Она также отметила, что после нормализации эпидемиологической обстановки в регионе на базе больницы планируется организовать ряд очных встреч для пациентов, перенесших инфекцию, со специалистами из различных сфер здравоохранения, инструкторами ЛФК, психологами и даже медицинскими юристами.

"Все зависит от темы, которая будет обсуждаться. Мы, конечно же, прислушаемся к вашим пожеланиям", — добавила Агашева.

Стационар на дому для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на базе больницы № 2 Томска открыт с 17 июня. Терапевты, гериатры, неврологи учреждения ведут динамическое наблюдение и лечение пациентов, не нуждающихся в госпитализации в круглосуточный стационар. Специалисты выезжают к пациентам на дом для осмотра, забора анализов, выдают необходимые лекарственные препараты.
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Хорошие новостиКоронавирус COVID-19ВОЗХорошие новостиТомск
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