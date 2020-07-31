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Религия и мировоззрение
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Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив их вклад в сохранение культурного многообразия страны,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:08
религия и мировоззрение
россия
новости - религия и мировоззрение
курбан-байрам
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, новости - религия и мировоззрение, курбан-байрам, владимир путин

Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

09:08 31.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПразднование Курбан-Байрама в регионах России
Празднование Курбан-Байрама в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Празднование Курбан-Байрама в регионах России
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив их вклад в сохранение культурного многообразия страны, сообщает пресс-служба Кремля.
"Этот значимый для каждого мусульманина религиозный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближним, которые лежат в основе священного Корана. Отмечу, что, поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе", - говорится в поздравлении.
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
01:17
Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения
13120015
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Религия и мировоззрениеРоссияНовости - Религия и мировоззрениеКурбан-байрамВладимир Путин
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