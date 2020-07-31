https://ria.ru/20200731/1575198441.html
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив их вклад в сохранение культурного многообразия страны,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:08
2020-07-31T09:08
религия и мировоззрение
россия
новости - религия и мировоззрение
курбан-байрам
владимир путин
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россия
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - религия и мировоззрение, курбан-байрам, владимир путин