https://ria.ru/20200731/1575198382.html
В Томской области продлили режим ограничений
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу, принял решение продлить в регионе... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:07
2020-07-31T09:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей жвачкин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, сергей жвачкин
КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу, принял решение продлить в регионе действующий режим ограничений до 31 августа, сообщает пресс-служба губернатора.
"Губернатор... возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, принял решение продлить в регионе действующий режим ограничений до 31 августа... До осени будут запрещены все массовые мероприятия, включая наш знаменитый международный фестиваль "Праздник топора", - говорится в сообщении.
Жвачкин отметил, что "несмотря на стабильную ситуацию в... области, она может резко ухудшиться, если мы полностью выйдем из режима ограничений".
"Главные ограничения – это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска. Эти ограничения были и будут. Мы должны учиться на чужих ошибках, а не повторять их. Пока нет вакцины, главное лекарство от болезни – это наше ответственное поведение", - цитирует Жвачкика пресс-служба.
При этом губернатор подчеркнул, что регион максимально открыл учреждения сферы услуг, чья деятельность была остановлена из-за эпидемии. Жвачкин поставил задачу сохранить работу всех респираторных госпиталей, деятельность обсерваторов под Томском, наращивать приобретение нового медицинского оборудования, активно продолжать тестирование и начать подготовку к массовой вакцинации против гриппа, которая начнется в сентябре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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