В Томской области продлили режим ограничений

"Губернатор... возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, принял решение продлить в регионе действующий режим ограничений до 31 августа... До осени будут запрещены все массовые мероприятия, включая наш знаменитый международный фестиваль "Праздник топора", - говорится в сообщении.

Жвачкин отметил, что "несмотря на стабильную ситуацию в... области, она может резко ухудшиться, если мы полностью выйдем из режима ограничений".

"Главные ограничения – это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска. Эти ограничения были и будут. Мы должны учиться на чужих ошибках, а не повторять их. Пока нет вакцины, главное лекарство от болезни – это наше ответственное поведение", - цитирует Жвачкика пресс-служба.